Der Schwarzwaldverein Bad Dürrheim hat in den vergangenen beiden Jahren stark unter der Corona-Pandemie gelitten. In dieser Zeit mussten die Wanderungen meist spontan und kurzfristig festgelegt werden – an ein weit vorausschauendes Jahresprogramm war nicht zu denken. Umso mehr freuen sich die Mitglieder, dass es nun wieder ein Jahresprogramm gibt, bei dem viele reizvolle Wanderziele angeboten werden.

Die erste Tour startet schon in wenigen Tagen

Los geht es am 20. März mit einer Wanderung in der näheren Umgebung, die unter anderem ins Schwenninger Moos führt. Die Vielseitigkeit im Programm zeigt sich auch mit den Besichtigungs- und Radtouren. So stehen fünf Radtouren an, die von Bad Dürrheim aus in die weitere Umgebung führen. Im Frühjahr zieht es die Wanderer von der Baar in die schon blühende Ortenau. Rosi und Berthold Bury haben sich hierfür am 24. April die schöne Gegend um Gengenbach ausgesucht.

Im Mai geht es auf die Insel

Der 1. Mai ist traditionell für eine Wanderung vorgesehen. Mit Ewald Fischerkeller geht es dabei in die nähere Umgebung, um die Wanderung dann bei einem Frühstück im Wanderstüble ausklingen zu lassen. Seit zwei Jahren warten die Wanderer des Schwarzwaldvereins Bad Dürrheim darauf, endlich wieder an einer Wanderwoche teilnehmen zu können. Jetzt ist es wieder soweit: Mit Karl-Heinz und Marlene Glauch wird vom 6. bis 13. Mai für eine Woche Quartier auf der Insel Rügen bezogen.

Wo soll die Wanderung hingehen? Der Schwarzwaldverein bietet so manche Möglichkeit. | Bild: Rotmund

Der Vorsitzende des Schwarzwaldvereins Reinhard Lucht organisiert auch Wanderungen für seinen Verein und lädt am 29. Mai zur Horgener Paradiesrunde ein. Im Nachbarkreis nach Tuttlingen geht es mit Jörg und Sabine Dieterle am 12. Juni und vier Wochen später am 26. Juni wird mit Ewald Fischerkeller auf dem alten Postweg im Hegau gewandert.

Auf die Höri und zum Mindelsee

Das Ehepaar Glauch bestreitet das Juli-Programm im Verein und wandert zum einen in der näheren Umgebung (10. Juli) und besucht ein weiteres Mal die Höri mit den Mitgliedern im Rahmen einer Besichtigungstour (24. Juli). Am 7. August ist dann der Auerhahnweg in Tennenbronn mit Ruth und Jochen Heckel angesagt und in ganz anderer Richtung am Mindelsee zeigen Annette und Andreas Scholderer diese schöne Gegend am 21. August den Wanderern.

Wander-Infos Vom Wandern über den Naturschutz bis hin zur Heimatpflege wird für jeden, ob jung oder alt, im Schwarzwaldverein Bad Dürrheim etwas geboten. Nähere Informationen rund um den Verein und das detaillierte Programm gibt es auf der Homepage www.swv-bd.de und in den Aushangkästen.

Noch vor der Weinlese können die Teilnehmer am 4. September die vollen Reben bei der Alde Gott Panoramarunde bei Sasbachwalden mit Ulla und Reinhard Luch erleben. Am 18. September wandert Roland Singer im schönen Glasbachtal bei Königsfeld. Eine der Besichtigungstouren am 29. September organisieren Lucia und Martin Gerritsen zum Wasserkraftwerk Wyhlen, was unter der Woche stattfinden muss, um den laufenden Betrieb bei einer fachkundigen Führung miterleben zu können. Die Kaffeefahrt und die Schlachtplattenwanderung am 30. Oktober beenden dann die aktive Wanderzeit.

Jede Woche was für die Gesundheit tun

Wer sich konstant bewegen und seiner Gesundheit etwas Gutes tun möchte, ist in der Nordic-Walking-Gruppe genau richtig. Immer montags und mittwochs wird ab April um 18.30 Uhr am Vereinsheim zu einer eineinhalbstündigen Tour in den nahe gelegenen Kapfwald gestartet. Dabei kann jeder seine Laufgeschwindigkeit selbst festlegen. Ein lebendiges Vereinsleben zeigt sich zudem in den monatlichen geselligen Abenden im Vereinsheim in der Salinenstraße, an denen die Hüttenwarte Karl-Heinz und Marlene Glauch das Vereinsheim bewirten.