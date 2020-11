Bild: Markus Horn

In Bad Dürrheim hat es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gebrannt. Das Feuer war gegen Mitternacht in der Grund- und Werkrealschule im Verbindungsstück zwischen rechtem und linkem Gebäudeflügel ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannten Teile einer Holzverblednung im Eingangsbereich.

Bild: Naiemi, Sabine

In diesem Bereich befinden sich unter anderem das Sekretariat und das Büro von Schulleiter Heinz Kriebel. „Ich wurde gegen 0.30 Uhr von unserem Hausmeister angerufen und über das Feuer informiert. Dann habe ich mich von Donaueschingen sofort nach Bad Dürrheim aufgemacht“, sagt Kriebel gegenüber dem SÜDKURIER.

Schulleiter Heinz Kriebel. | Bild: Naiemi, Sabine

Die Feuerwehr Bad Dürrheim war war mit 42 Einsatzkräften aus allen Abteilungen sowie mit der Führungsgruppe vor Ort. Auch Das Rote Kreuz, die Malteser und der ASB waren anwesend. Das Feuer konnte gegen 3.30 Uhr gelöscht werden.

Video: Hans-Jürgen Götz

Derzeit sind Experten der Kriminaltechnik vor Ort, um herauszufinden, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Eine Anwohnerin sagte gegenüber dem SÜDKURIER, dass sie gegen Mitternacht Jugendliche gesehen habe, die sich auf dem Pausenhof befunden haben sollen. Ob diese etwas mit dem Brand zu tun haben, lässt sich nicht sagen. Brandstiftung schließen Polizei und auch Schulleiter Kriebel zum jetzigen Zeitpunkt nicht aus. Denn: Während der Mittelteil des Schulgebäudes schwer beschädigt wurde, blieben die Gebäudeflügel nahezu unbeschädigt.

Bild: Markus Horn

Neben den Einsatzkräften und dem Schulleiter, waren am Morgen auch Stadtbaumeister Holger Kurz, Bürgermeister Jonathan Berggötz und Gunnar Prennig vom Stadtbauamt vor Ort zur Begutachtung der Schäden.

Bild: Naiemi, Sabine

Der Unterricht für die Schüler wurde für Donnerstag und Freitag abgesagt. Schulleiter Kriebel geht aber davon aus, dass der Schulbetrieb am Montag regulär weitergehen kann, wie er gegenüber dem SÜDKURIER sagte. Die Schulleitung und das Sekretariat werden in einen anderen Raum übersiedeln. Am Gebäude entstand Schaden im sechsstelligen Bereich.