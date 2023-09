Am Wochenende vom 15. bis 17. September steht Bad Dürrheim unter dem Schlagwort „Selbstliebe“. Dann findet in der Stadt der zweite Biohacking Congress statt. Biohacking beschreibt den Weg, durch cleveres, kreatives Tüfteln und Selbstoptimieren das Beste aus dem Körper herauszuholen. Dabei gilt es, mit Strategien unter anderem einen besseren Schlaf und eine gesunde Atmung zu entwickeln, um eine Balance zwischen kontrolliertem Stress und Ruhe zu finden.

Hinter der Marke unter dem Dach der Kur- und Bäder GmbH steht ein sechsköpfiges Team um Projektleiterin Kathrin Anna Ziegler. Der erste Biohacking Congress fand 2022 mit 111 Teilnehmern statt. Der zweite Anlauf steht im September nun unter dem Motto „Selflove and Selfcare“ (zu Deutsch: Selbstliebe und Selbstfürsorge). Teilnehmer erwartet ein dreitägiges Programm mit einer Mischung aus Vorträgen, Workshops und Aktivitäten. Um die 40 Programmpunkte finden im Kurhaus, im Haus des Gastes, im Solemar und im Außenbereich statt. „Im Kurpark bauen wir eine Eisbade-Area auf, in der wir ein geführtes Eisbaden nach der Wim-Hof-Methode, Atmen, Kältetherapie und Engagement anbieten“, sagt Ziegler, die im März die Prüfung zum Wim-Hof-Instructor abgelegt hat. Auch regionale Referenten stehen auf der Sprecher-Liste. Darunter Sabine Ketterer, die im Bereich Ernährung über Superfood sprechen wird. Für besondere Enthusiasten beginnt der Kongress bereits am Vorabend mit Yoga und Klangzeremonien unter dem Motto „Sound of Silence“. „Es sind bereits 100 Teilnehmer angemeldet“, berichtet Ziegler.

Die Idee für den Biohacking Congress geht auf das Jahr 2018 zurück. Damals hatte sich der Marketingbeirat der Stadt die Frage gestellt, wie man die 150-jährige Gesundheitskompetenz in Bad Dürrheim weiterentwickeln kann. „Ziel dabei war unter anderem, auch Menschen Mitte 20 anzusprechen, die wir mit den klassischen Kurthemen nicht erreicht haben“, sagt Markus Spettel, Geschäftsführer der Kur- und Bäder GmbH. Im Gedankenaustausch sei dann auch das Thema Biohacking aufgekommen. Biohacking befasse sich auch mit den Themen Ernährung, Bewegung sowie der perfekten Balance zwischen Arbeitsleben und Freizeit. Mit Themen also, die die jungen Menschen heute beschäftigen. „Diese modernen Themen können wir in intensiver und wissenschaftlich fundierter Form glaubwürdig anbieten“, verspricht Spettel. Man treffe mit dem Angebot den Zeitgeist. Es gehe darum, sich intensiv damit zu befassen, wie man bei all den äußeren Einflüssen ein Leben im Ausgleich führen kann und dabei auf die Gesundheit achtet. „2020 haben wir die Corona-Zeit dazu genutzt, uns intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen und innerhalb eines halben Jahres ist die Marke ,Biohacking Bad Dürrheim‘ entstanden“, so Spettel.