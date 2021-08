von Redaktion

Einen Unfall verursacht hat ein unbekannter Autofahrer am Freitag gegen 6 Uhr auf der Bundesstraße 27 zwischen Bad Dürrheim und Donaueschingen. Das teilt die Polizei mit.

Demnach fuhr eine 35-jährige Ford S Max-Fahrerin in Richtung Donaueschingen und wollte auf Höhe der Abfahrt „Bad Dürrheim Süd“ eine schwarze Limousine überholen. Als sie auf gleicher Höhe war, zog dessen Fahrer plötzlich nach links auf den Fahrstreifen der Überholenden.

Die Frau wich nach links aus, um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden. Dabei streifte sie eine Leitplanke. Zu einer Berührung mit dem Unbekannten, der seine Fahrt fortsetzte, kam es nicht.

Am Wagen der Frau entstand an der gesamten linken Seite Blechschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum gesuchten Autofahrer machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, zu melden.