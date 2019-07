von Alexander Hämmerling

Im vierzigsten Jahr seines Bestehens ist der Angelverein Bad Dürrheim-Sunthausen eine mehr denn je gefragte Gemeinschaft. Man verzichte bewusst auf einen Online-Auftritt, der Andrang an interessierten Sportanglern wäre zu groß, erklärt der Vorsitzende Albrecht Schlenker. 50 aktive Angler sind bei der Truppe eingetragen und es existiert derzeit eine Warteliste von sieben Personen für eine Vereinszugehörigkeit. So ein Status lässt recht selbstbewusst und positiv in die Zukunft schauen.

Bad Dürrheim Der Angelverein Bad Dürrheim-Sunthausen kann eine interessante Geschichte vorweisen

Gute Laune bei den Gästen auf der Jubiläumsfeier am Sunthausener See. | Bild: Alexander Hämmerling

Das Fest: Brütende Hitze herrschte am Wochenende der Jubiläumsfeier am Sunthauser „Meer“. Der Jubilar servierte auf der mit großem Andrang gesegneten Feier selbstredend geräucherte Forelle, es ist der meist geangelte Fisch bei den hiesigen Anglern. „Es ist definitiv zu heiß, trotzdem sehr gut besucht“, konstatierte auch der Vorsitzende der Sunthausener Modell-Skipper Wolfgang Burwig.

Die Modell-Skipper Sunthausen unterstützen die Ausrichtung der Feier des Angelvereins. Der Vorsitzende Wolfgang Burwig (Mitte) präsentierte Neugierigen bei einer Ausstellung die selbstgebauten Modell-Boote. | Bild: Alexander Hämmerling

Die Skipper unterstützten ihre befreundeten Angler bei der Ausrichtung. Noch bis vor etwa 20 Jahren richteten sie ein eigenes See-Fest aus. „Mit Kind und Kegel war hier alles voll, drei bis vier Festzelte waren bei uns üblich. Feste am Sunthausener See sind beliebt“, sagt Burwig. An diesem Tag sind die Skipper mit einer Ausstellung von etwa 20 ihrer imposantesten Modell-Bote anwesend, Kindern wird das Steuern kleiner Boote auf dem See beigebracht und sie können ein fiktives Kapitänspatent erwerben.

Die Kinder können ein Kapitänspatent erwerben. Hubert Eberle von den Modell-Skippern begleitet Zöglinge wie Aaron Noack (links) und Timo Kokay bei ihrer ersten Modell-Bootsfahrt. | Bild: Alexander Hämmerling

Vereinsleben: Aus gegebenem Anlass lässt Schlenker die markante Vereinsgeschichte Revue passieren und berichtet aus dem aktuellen Vereinsleben. Versterben oder Austritt aus Altersgründen von Mitgliedern ist tatsächlich die einzige Chance für Anwärter auf eine Mitgliedschaft. Das ist übrigens bei allen Angelvereinen so. Ein Großteil des Vereinslebens spielt sich auch in der Fischerhütte am See ab. Die 1999 eingeweihte Hütte wurde in purer Eigenleistung erreicht. Die Materialkosten betrugen seinerzeit etwa 20 000 Deutsche Mark.

Die Führungsspitze der Angler besteht aus Schriftführer Kristof Noack, dem zweiten Vorsitzenden Sebastian Merz und dem Vorsitzender Albrecht Schlenker (von links). | Bild: Alexander Hämmerling