von Alexander Hämmerling

Die Vereinsgeschichte des Angelvereins Bad-Dürrheim Sunthausen hat markante Wegpunkte vorzuweisen. Eigentlich existiert der Verein bereits seit 1971 und firmierte unter dem Namen Angelsportverein Bad Dürrheim, vorerst auch nur mit einem Pachtvertrag für den Salinensee.

Zwischen 1977 bis 1979 wird der Sunthausener See als Regenrückhaltebecken angelegt, wobei die Bad Dürrheimer Angler das Gewässer als gut befischbar erachten und pachten. Sogleich schließt sich den Bad Dürrheimer Anglern 1979 eine Schar Sunthausener Angler an, die vorerst als nicht offizielle und nicht stimmberechtigte Mitglieder in der Satzung als „Untergruppe“ geführt wurden. Den Sunthausenern ist auch lediglich das Befischen des Sunthauser Sees und eines Abschnitts der Kötach gestattet, der bisherige Vereinsname wird beibehalten.

Erst 2013 werden die Sunthauser als gleichberechtigte Vollmitglieder in den Verein aufgenommen und es erfolgt die Namensänderung auf den heutigen Stand. Der Beitritt der Sunthausener Gruppe zu den Bad Dürrheimer Anglern 1979 wird als eigentliche Geburtsstunde des heutigen Vereins betrachtet und war Anlass für die Feier des 40-jährigen Bestehens.

Zu den gepachteten Gewässern des Angelvereins Bad Dürrheim-Sunthausen gehören heute der Salinensee, der Sunthauser See, ein Abschnitt der Kötach von der Tuniger Gemeindegrenze bis zum Autobahnzubringer bei Biesingen, ein Weiher beim Minara sowie Abschnitte der Stillen Musel.