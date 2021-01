In anderen Jahren beginnt die Marktsaison im Hegau im März mit dem Josefsmarkt in Tengen. Dem folgen viele weitere Krämermärkte, über die sich Massen von Menschen schieben. Und zuletzt endet die Marktsaison wieder in Tengen – mit dem Schätzele-Markt.

Erster und letzter Markt 2020

Wohl niemand hätte vermutet, dass der Josefsmarkt 2020 bereits zum Schlusspunkt der Märkte wird. Lioba Stihl äußerte im März, als sie auf dem Josefsmarkt Blumen am Stand der Gärtnerei Häusler gekauft hatte: „Ich freu mich schon wieder aufs Gärtnern nach dem Winter.“

Tengen Tengener Josefsmarkt eröffnet die Marktsaison im Hegau Das könnte Sie auch interessieren

Marktbesucher Klaus Schultheiß aus Tengen sagte damals: „Auf dem Josefsmarkt trifft man immer viele Leute, die man kennt.“ Die Freude an den Blumen dürfte selbst im Corona-Jahr geblieben sein, doch die zwischenmenschlichen Begegnungen wurden heruntergefahren.

März 2020: Lioba Stihl aus Tengen (links) kauft bei der Gärtnerin Sigrid Häusler auf dem Josefsmarkt frische Tulpen. | Bild: Uli Zeller

Schätzele-Markt fällt aus

Einschneidend für Tengen war dann im Herbst, dass der Schätzele-Markt ausgefallen ist. Er ist das größte Volksfest der Region. Die Tengener stellen quasi ihre Uhren nach dem Schätzele-Markt, richten nach dem Volksfest ihren Urlaub und Familienfeste aus.

Tengen Corona fegt Schätzele-Markt vom Festplatz Das könnte Sie auch interessieren

Finanzielle Einschnitte brachte der Wegfall des Schätzele-Marktes unter anderem für die Tengener Stadtkapelle, denn im Jahr zuvor hatte sie einen festen Wirtschaftsanbau auf den Festplatz gebaut. Dazu Vorsitzender Simon Weber: „Wir haben eine Finanzsperre verhängt und beschränken uns auf die wichtigsten Ausgaben.“ Dazu gehöre etwa der Dirigent.

Bauen hat Hochkonjunktur

Gebaut wurde dagegen sehr viel in Tengen. Veränderungen gab es immer wieder am Kastanienplatz. Anfang des Jahres wurde dort ein Kastanienbaum umgesägt. Inzwischen ist dort das neue Ärztehaus schon beinahe fertiggestellt. Es ist das erste genossenschaftlich organisierte Projekt dieser Art in Süddeutschland und fügt sich in den bestehenden Kastaniengarten ein.

Tengen Der Tengener Stadtkern verändert sich: Auf dem Kastanienplatz wird nun ein neues Zentrum gebaut Das könnte Sie auch interessieren

Daneben schließt sich die Ludwig-Gerer-Straße an, benannt nach einem früheren Tengener Arzt. Dort gibt es diverse private Baustellen. In den Sommermonaten konnte man dort manchmal drei oder vier Kräne sehen. Bürgermeister Marian Schreier sprach in einer Gemeinderatssitzung deshalb scherzhaft einmal von der „Ludwig-Kran-Straße„.

Bauingenieur Benno Wezstein vom gleichnamigen Ingenieurbüro für Baubetrieb sagt zu der regen und umtriebigen Bautätigkeit in Tengen: „Trotz stark steigender Corona-Zahlen in den letzten Wochen läuft der Bau immer noch auf Normalbetrieb. Die Abstandsregeln bei den Baustellenbesprechungen sind mittlerweile zur Gewohnheit geworden. Die Auftragslage ist sehr gut. Ich habe eher das Gefühl, dass noch mehr gebaut wird.“

Veränderungen für Katholiken

Große Veränderungen brachte das Jahr 2020 auch für die katholische Seelsorgeeinheit. Tengens Pfarrer Harald Dörflinger verließ Tengen nach 14-jährigem Dienst und wechselte nach St. Georgen.

Tengen Ein Auszug mit Pauken und Trompeten: Pfarrer Harald Dörflinger verlässt Tengen nach 14 Jahren Das könnte Sie auch interessieren

Tengen Tengen hat keinen eigenen katholischen Pfarrer mehr – deshalb übernimmt nun ein Seelsorge-Team die Aufgaben in der Gemeinde Das könnte Sie auch interessieren

Darauf folgte in Tengen nicht nur ein Pfarrerwechsel. Nein, es wurde auch die Struktur verändert. So gibt es keinen eigenen Tengener Pfarrer mehr. Die katholischen Gläubigen werden von Engen aus betreut. Dort gibt es ein Seelsorge-Team aus mehreren Geistlichen, die die verschiedenen seelsorgerlichen Aufgaben in Tengen abdecken.

Und so geht‘s im neuen Jahr weiter Märkte in Tengen Ob es im Jahr 2021 wieder einen Josefs- und einen Schätzele-Markt geben wird, kann niemand sagen. Es verlangt jedem einzelnen viel ab, die Corona-Pandemie im Griff zu behalten. Auch finanziell wird Corona eine große Herausforderung für die Stadt Tengen sein. Ärztehaus und neue Wohnungen Bei den Haushaltsplanungen sind viele notwendige Projekte auf den Prüfstand gestellt worden. Im Sommer soll das neue Ärztehaus fertiggestellt werden. Zwischen der Markt- und der Schulstraße beginnt ein Bauprojekt mit mehreren Wohnpartien. Wichtige Bauprojekte Große Veränderungen wird es im neuen Jahr auch im Dorfkern an einer privaten Baustelle geben: Das traditionsreiche Kaufhaus Rösch wurde abgerissen. Die benachbarte Metzgerei plant dort neue Geschäftsräume, die ebenerdig betreten werden können. Auch die Nachnutzung des Schlosses Blumenfeld wird ein Thema für das neue Jahr sein. Die Bauplätze im Neubaugebiet Ob den Häusern wurden jetzt verkauft. Bald können die Bauherren dort anfangen zu bauen. Katholische Kirchengemeinde Im Bereich der katholischen Kirchengemeinde wurden einige Weichen gestellt. So hat ein Pfarrgemeinderat mit vielen neuen Mitgliedern die Arbeit aufgenommen. Die Gottesdienste finden in einem rollierenden System statt – das bedeutet, dass die letzten Sonntagsgottesdienste im Monat jeweils in einem Tengener Teilort stattfinden.

Stellvertretend für das Team wurde der Vorsitzende Pfarrer Matthias Zimmermann aus Engen als neuer Pfarrer in Tengen eingeführt. Er ist zugleich Dekan im Hegau.

Matthias Zimmermann ist nun leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Tengen. | Bild: Uli Zeller

Er erläutert: „Ich sehe viele Vorteile darin, wenn ein ganzes Team aus Geistlichen die Aufgaben unter sich verteilen kann. Dann kann jeder vermehrt das machen, was er richtig gut kann.“