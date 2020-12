Jetzt ist für die Katholiken Namen lernen angesagt. Denn so einfach wie früher ist es nun nicht mehr. Bis im Sommer gab es in Tengen einen Pfarrer, der für alles zuständig war. Jetzt steht ein ganzes Team zur Verfügung, das die katholische Pfarrgemeinde Tengen betreut. Doch wenn man mit Dekan Matthias Zimmermann spricht, glaubt man es ihm gerne: „Das große Team hat vor allem Vorteile. Die Arbeit ist auf viele Schultern verteilt.“

Viel Erfahrung und frischer Wind

Einerseits gebe es Team-Mitglieder mit viel Berufserfahrung, so Dekan Zimmernann. Beispielsweise seien da Gemeindereferentin Yvonne Gnirs, Pastoralreferent Manfred Fischer, Diakon Pirmin Späth oder Pater Jose Emprayil. „Frischen Wind bringen jugendliche motivierte Leute ins Team.“ Damit meint Zimmermann zum Beispiel Sebastian Knöbel (31), der die Ausbildung zum Pastoralassistenten absolviert. Oder Pastoralassistent Ralf Ruder (41), der mit seiner Ehefrau im Tengener Pfarrhaus wohnt. Oder den 27-jährigen Vikar Tobias Herzog, der im September zum Priester geweiht wurde.

Die Seelsorger Dazu gehören folgende Seelsorger: Pfarrer Matthias Zimmermann, Pater Jose Emprayil, Pater Matthew Rijesh, Vikar Tobias Herzog, Diakon Pirmin Späth, Pastoralreferent Manfred Fischer, Pastoralassistent Ralf Ruder, Pastoralassistent in Ausbildung Sebastian Knöbel, Gemeindereferentin Yvonne Gnirs, Gemeindereferentin Judith Müller. Unterstützt wird das Team von Pensionär Heinz Neckermann und dem Verwaltungsbeauftragten Dominik Matt, sowie den Sekretariaten in Engen und Tengen. (zel)

Das Seelsorge-Team wird künftig viel unterwegs sein, um seine Aufgaben erledigen zu können. Zwischen Bargen und Beuren, Biesendorf und Büßlingen, sowie zwischen Bittelbrunn und Blumenfeld. Das Team besteht aus Frauen und Männern, aus Predigern und Praktikern, aus zölibatär lebenden und verheirateten Seelsorgern. Die Aufgaben reichen von der Taufe bis zur Krankensalbung, von der Kita bis zur Sterbebegleitung, von der Beichte bis zur Eucharistie. Ihrem Zungenschlag hört man ihre Herkunft gelegentlich an: Indien, Ostdeutschland – oder das Schwabenland.

Erwachsenenbildung als Herzensanliegen

Sebastian Knöbel, Pastoralassistent in Ausbildung, erläutert: „Ich werde im Hegau möglichst vielfältige Arbeitsfelder kennenlernen“. Er bringt sich in die Arbeit in den Kirchengemeinden ein, ist in der Robert-Gerwig-Schule in Singen tätig und besucht Fortbildungen in Freiburg.

Sebastian Knöbel, Pastoralassistent in Ausbildung | Bild: privat

Als Herzensanliegen nennt er die Erwachsenenbildung. „Nachdem die Leute studiert oder ausgelernt haben, verlieren sie oft den Kontakt zur Kirche.“ Er möchte sich künftig der Frage widmen, wie Menschen ab 25 Jahren wieder Glauben entdecken können. Der 31-Jährige vollendet gerade seine Doktorarbeit, in der es um Augustinus geht.

Gläubige für Glauben begeistern

Pater Rijesh Mathew ist ebenfalls neu im Seelsorge-Team. Er sagt: „Ich möchte den Gläubigen die Bibeltexte erläutern und sie so für den Glauben an Jesus Christus begeistern.“ Er betont, dass es heutzutage wichtig sei, über den Glauben zu sprechen. Seine Aufgaben umfassen Gottesdienste, Spendung der Krankenkommunion, Taufe, Begleitung von Trauernden und Beerdigungen. „Bei allen Gesprächen versuche ich gut zuzuhören, mich so auf jeden Einzelnen einzulassen und die richtigen Worte zu finden.“

Pater Rijesh Mathew | Bild: privat

Pater Rijesh stammt aus dem Süden Indiens. Seine Eltern seien tiefgläubige Christen, die ihm den Glauben vorgelebt und ihn von Gottes Liebe begeistert hätten. Diese Liebe wollen die Mitglieder des Seelsorgeteams mit ihren verschiedenen Schwerpunkten nun gemeinsam im Hegau weitergeben.