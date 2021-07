Sie sind rund und sie sind grün: Die neuen Schilder, die die Wegewarte des Tengener Schwarzwaldvereins in diesen Tagen an ausgewählten Stellen der beiden Premium-Wanderwege anbringen. Es handle sich dabei um eine Aktion des Schwarzwaldvereines, an der Tengen als Ortsgruppe teilnehme, erläutert Matthias Back, der gemeinsam mit Walter Zepf den Ortsverein anführt. „Die Schilder machen auch darauf aufmerksam, wer die Wege pflegt“, erklärt Zepf. Die runden Hinweisschilder sind somit ein Dankeschön an die vielen Helfer, die sich etwa um die Wege in Tengen kümmern.

Beim Fototermin an der Tengener Spitzhütte wird die Wegstrecke zusammen gerechnet – rund 100 Kilometer Wanderwege werden vom Tengener Ortsverein betreut. Wegewart Adelbert Zeller hebt hervor, wie wichtig die Arbeit des Schwarzwaldvereins gerade während der drastischen Corona-Maßnahmen waren: „Der Schwarzwaldverein war auf alles vorbereitet.“ Was er damit sagen will: Von Anfang an standen gut präparierte Wanderwege zur Verfügung.

„Wege gut – alles gut.“ Unter diesem Motto befestigt der Schwarzwaldverein Tengen in diesen Tagen grüne runde Schilder an den beiden Premiumwanderwegen. Vorsitzender Walter Zepf und die Wegewarte Adelbert Zeller und Bernhard Keller vor dem Tengener Wannenberg. | Bild: Uli Zeller

Nachdem die Bevölkerung das Wandern in den Monaten rund um die Pandemie neu entdeckt hat, schöpft der Schwarzwaldverein Hoffnung für die Zukunft. Walter Zepf betont: „Neue Mitglieder sind beim Schwarzwaldverein immer willkommen.“

„Auf den neu angebrachten Schildern ist ein QR-Code abgebildet“, erläutert Vorsitzender Walter Zepf. Dadurch gelange man mithilfe eines mobilen Endgerätes auf die Seite des Schwarzwaldvereines – und findet von dort aus auch alle rund 200 Ortsgruppen des Vereins, zum Beispiel Tengen.

Mehr Info zur Schwarzwaldvereins-Aktion auch direkt im Internet unter: http://www.schwarzwaldverein.de/