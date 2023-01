Die Bundesstraße 313 bei der Anschlussstelle Stockach-West war am späten Montagabend nach einem Unfall voll gesperrt. Laut einer Mitteilung der Polizei sind dort zwei Autos zusammengestoßen. Ein 49-Jähriger sei mit einem VW Touran auf der B313 Richtung Stockach unterwegs gewesen und habe nach links auf die A98 in Richtung Singen abbiegen wollen. Dabei sei das Auto frontal mit einem auf der B313 entgegenkommenden VW Up zusammengestoßen.

Beide Fahrer seien bei der Kollision verletzt worden. Ein Rettungswagen habe den Fahrer des VW Up zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 49-Jährige Fahrer des anderen Autos habe sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.

Beide Fahrzeugfronten seien durch den Aufprall so stark beschädigt worden, dass die Autos abgeschleppt werden mussten, so die Polizei. Die Höhe des entstandenen Schadens sei noch nicht bekannt.