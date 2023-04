Ein 65-Jähriger sei seinem Auto auf der Bundesstraße 313 von Espasingen kommend in Richtung Stockach unterwegs gewesen. An der Auffahrt auf die Autobahn 98 in Richtung Singen sei er Wagen nach links abgebogen und dabei mit einem Auto auf der Gegenspur zusammengestoßen.

An beiden Autos seien jeweils rund 5000 Euro Schaden entstanden. Die Fahrzeugen seien abgeschleppt worden.