Die diesjährigen Abiturienten des Nellenburg Gymnasiums können stolz auf sich sein: „Ihr wart bärenstark, habt einen super Schnitt und es gibt sehr viele Einser und Zweier“, lobte Schulleiter Holger Seitz bei der Zeugnisübergabe in der Aula des Gymnasiums.

Der Durchschnitt des diesjährigen Abiturs liege bei 1,9. Weil die Abschlussklasse sich gewünscht hatte, Reden und Danksagungen erst am Abend gebündelt beim Abiball in der Jahnhalle abzuhalten, ging es bei am Morgen rein um die Abschlusszeugnisse sowie die Auszeichnung besonders herausragender Schülerinnen und Schüler.

Zahlreiche Preise werden verliehen

Schulleiter Seitz und seine Stellvertreterin Ina Ratzke wechselten sich bei der Zeugnisübergabe und Preisverleihung der 65 Abiturienten ab und konnten viele Ehrungen unter tosendem Applaus der anwesenden Schüler und stolzen Eltern vergeben.

Sara Aust erhielt den Preis in Bildender Kunst und die Auszeichnung in Latein durch die Stiftung Humanismus Heute. Der Landessportpreis geht an Christina Brukner, weitere sportliche Auszeichnungen erhielten Lukas Maier und die Alfred-Maul Medaille für herausragende Leistungen im Sport ging an Simon Karle. Dieser konnte zusammen mit Lukas Maier auch die Ehrung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft in Empfang nehmen.

Die Stockacher Buchhandlung Hirling vergab Preise in Deutsch an Laura Koch und Jasmin Schmidt. Patrick Seyfried erhielt den Deutschen Scheffelpreis. Weiterhin wurde er gemeinsam mit Evangelia Wilkesmann in Englisch ausgezeichnet.

Im Fach Gemeinschaftskunde erhielt Laura Koch eine Auszeichnung der Landeszentrale für politische Bildung, Jonathan Moser eine Auszeichnung des Bundestagsabgeordneten Andreas Jung und Chiara Salatino wurde vom Verein Socialpolitics geehrt. Außerdem konnte sie einen Preis in Spanisch in Empfang nehmen.

Die diesjährigen Abiturienten Ihr Abitur am Stockacher Nellenburg Gymnasium haben in diesem Jahr absolviert: Niclas Altenburger, Josephine Auer, Sarah Aust, Justin Balmer, Timo Brackmeyer, Leon Brauer, Antonia Bräuß, Christopher Brooks, Christina Brukner, Tobias Eschbach, Paul Esser, Selina Euschen, Jule Funke, Paul Gänzle, Vinzenz Grieble, Josua Hartmann, Josua, Sarah Herter, Marlene Hirling, Adam-Lee Hoch, Annika Hunger, Lukas Kaltenbach, Simon Karle, Franziska Kästle, Jule Kaupert, Magnus Keller, Lisa Kempter, Lorena Klink, Laura Koch, Annika König, Ann-Kathrin Krämer, Louis Kuhn, Noreen Machui, Claudius Maier, Lukas Maier, Sabrina Michelmann, Jonathan Moser, Fabian Müller, Lisa Müller, Cedrik Mußmann, David Mustapic, Dan Nguyen, Selina Nickl, Tommy Nuszer, Raphael Renner, Erik Roeß, Ronja Ruß, Leonardo Saba, Chiara Salatino, Sarah Schatz, Jasmin Schmidt, Jasmin, Can-Paul Schneider, Hanna Schönberger, Hanna-Sofie Schuler, Mathis Schuller, Maria Sehmsdorf, Patrick Seyfried, Thanuyan Sivakumar, Yomana Sritharan, Tim Tauschel, Magalie Tege, Finn Trinkner, Julia Tückmantel, Klara Vierl, Evangelia Wilkesmann, Evangelia, Robin Wohlfahrt

Das wahrscheinlich beste Abitur im Landkreis

Noreen Machui erhielt den Preis in Geschichte durch den Hegau Geschichtsverein. Die Gesellschaft Deutscher Chemiker verlieh ihren Preis an Jonathan Moser und Raphael Renner. Für ihre Leistungen in Mathe ausgezeichnet wurden Jonathan Moser und Patrick Seyfried. David Mustapic zeichnete sich durch herausragende Leistungen in Geographie aus, Ronja Ruß überzeugte in Biologie. Maria Sehmsdorf erhielt eine Ehrung in Französisch, Mathis Schuller und Finn Trinkner wurden vom Musikhaus Assfalg ausgezeichnet.

Einen besonderen Augenmerk legte der Schulleiter Holger Seitz auf Sarah Aust, Laura Koch und Patrick Seyfried, da alle drei ihr Abitur mit einem Durchschnitt von 1,0 ablegten. Besonders bemerkte er die schulische Leistung von Patrick Seyfried, da er von 900 möglichen Notenpunkten 899 erreichte und somit wahrscheinlich das beste Abitur im ganzen Landkreis Konstanz absolviert habe.