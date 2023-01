Seit mehr als drei Tagen wird Sabrina P. aus Stockach vermisst. Nach Angaben der Polizei verließ die 24-Jährige am 13. Januar ihre Wohnung und ist seitdem verschwunden. Laut Hinweisen könnte sie sich in Konstanz oder Radolfzell – und hier am Bodenseeufer – aufhalten, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Polizei könne nach aktuellem Ermittlungsstand nicht ausschließen, dass der Vermissten etwas zugestoßen ist oder sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Das Polizeipräsidium Konstanz sucht mit folgender Personenbeschreibung nach Sabrina P. und bittet um Mithilfe bei der Fahndung: Weiblich, 24 Jahre, schlanke Statur, dunkelbraune/schwarz Haare. Sie ist bekleidet mit einer schwarzen Lederleggins, einem hellgrauen flauschigen Pullover und einer schwarzen Jacke. Fotos der Vermissten Sabrina P. hat die Polizei hier veröffentlicht.

Hinweise nimmt die Polizei Konstanz unter 07531/995 – 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.