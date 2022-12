Villingen-Schwenningen 28. Dezember 2022, 17:03 Uhr

Auch Apple kann nicht helfen: Ortung des iPhones von Dirk Brünker gescheitert

Ermittler haben sich im Villinger Vermisstenfall hilfesuchend an den Hersteller und den Netzbetreiber gewandt. Rein technisch sind solche Überprüfungen in Notfällen eingeschränkt möglich. Doch nicht in jedem Fall.