Eine 49-jährige Frau sei gegen 13 Uhr mit ihrem BMW von der Riedstraße (B 313) nach links auf die Meersburger Straße (B 34) abgebogen. Dabei habe sie einen Fiat übersehen, der auf der bevorrechtigten Meersburger Straße in Richtung Radolfzell unterwegs gewesen sei.

Beim Zusammenstoß der Autos hätten sich beide Fahrer leichte Verletzungen zugezogen und seien mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei schätzt den Schaden am BMW auf rund 8.000 Euro und am Fiat auf 15.000 Euro.