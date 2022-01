Aus Ideen wie der Lösungssatz vielleicht lauten könnte, wird mit dem fünften und letzten Teil des Jahresrückblickrätsels Gewissheit: Die richtigen Antworten auf die heutigen Fragen bringen die fehlenden Lösungsbuchstaben. Dann geht es nun um ein bisschen Glück in der Verlosung (Infos dazu siehe ganz unten), denn die Preise werden unter allen Einsendern verlost. Wie immer ist jeweils eine Antwort richtig, die anderen beiden sind komplette Fantasieprodukte.

2021 kam ein Plan für die Straße am Königsweingarten in Bodman wieder auf, der eigentlich seit 2018 vom Tisch war. Worum geht es?

Parkplätze: 79 Stück sollen entlang der Fahrbahn gebaut werden. (L)

Verbreiterung: Die Fahrbahn soll doppelt so breit werden. (V)

Schritttempo: Als radikale Maßnahme gegen Raser ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung anvisiert. (T)

Der richtige Lösungsbuchstabe kommt in Feld 2.

Raum Stockach Stockacher Jahresrückblickrätsel (1): Ratespaß rund um das alte Jahr Das könnte Sie auch interessieren

Im Oktober gab es bei Eigeltingen einen Unfall mit eher ungewöhnlichen Gefährten. Welche waren das?

Historische Dampfschiffe (D)

Zeppeline (P)

Mini-Hotrods (E)

Der richtige Lösungsbuchstabe gehört in Feld 9.

Kreisarchäologe Jürgen Hald zeigt Funde aus Wahlwies. Hinten links steht Sonja Hildebrand vom Bauunternehmen. | Bild: Löffler, Ramona

Warum gab es in Wahlwies im vergangenen Frühling archäologische Ausgrabungen?

Neugier: Nach einem Zufallsfund aus der Bronzezeit organisierten Studenten eine große Aktion und fanden noch mehr. (N)

Bauvorhaben: Vor dem Bau eines Gewächshauses wurde die Fläche untersucht. (W)

Schulprojekt: Eine AG des Nellenburg-Gymnasiums wollte einen Acker untersuchen. (P)

Der richtige Lösungsbuchstabe kommt in Feld 17.

Raum Stockach Stockacher Jahresrückblickrätsel (2): Mit sechs neuen Fragen näher ans Ziel Das könnte Sie auch interessieren

Was wurde an der B 313-Kreuzung bei der Autobahnauffahrt West wurde im November aufgestellt?

Ampel: Die provisorische Anlage soll für einen besseren Verkehrsfluss Sorgen. (H)

Neue Schilder: Die alten Straßenschilder waren kaum noch lesbar. (S)

Kameras: Weil so viele Unfälle passieren, soll dokumentiert werden, was genau los ist. (U)

Der richtige Lösungsbuchstabe gehört in Feld 13.

Bild: Südkurier

Welche Baumaßnahme hat im Herbst begonnen und dauert voraussichtlich bis Juni 2022?

Der Bau der Ortsumfahrung Espasingen (O)

Die Erweiterung des Stockacher Rathauses (R)

Die Sanierung der B 34 zwischen Espasingen und Ludwigshafen (N)

Der richtige Lösungsbuchstabe gehört in Feld 23.

Raum Stockach Stockacher Jahresrückblickrätsel (3): Mit jedem Buchstaben ein Stückchen weiter zum Ziel Das könnte Sie auch interessieren

Bei Stockach wurde im Jahr 2021 die Straßenbrücke auf der Landesstraße 194 beim Freibad neu gebaut. Wie verlief die Umleitung?

Direkt daneben auf einer Ersatzfahrbahn. (D)

Weitläufig über andere Gemeinden im Raum Stockach. (G)

Es gab keine offizielle Umleitung. Jeder musste sich seinen eigenen Weg suchen. (U)

Der richtige Lösungsbuchstabe gehört in Feld 20.

Welcher Parkplatz stand im vergangenen Juli nachts durch Hochwasser nach heftigem Starkregen unter Wasser?

Möbel Stumpp (S)

Lidl (L)

Aach-Center (O)

Der richtige Lösungsbuchstabe kommt in Feld 29.

Raum Stockach Stockacher Jahresrückblickrätsel (4): Der Ratespaß geht mit sechs Fragen weiter und langsam in den Endspurt Das könnte Sie auch interessieren

Ein Pfarrer aus dem Raum Stockach hat 2021 nach vielen Jahren von hier in den Schwarzwald gewechselt. Wer war das?

Michael Lienhard (C)

Rainer Stockburger (S)

Nikolaus Böhler (B)

Der richtige Lösungsbuchstabe gehört in Feld 7.

Bei welchem Parkplatz in Bodman-Ludwigshafen hat der Gemeinderat im vergangenen Jahr die Erweiterung beschlossen?

Schlössleparkplatz im Ortsteil Ludwigshafen (S)

Weilerkapellen-Parkplatz am Orteingang von Bodman (R)

Strandbad-Parkplatz in Ludwigshafen am Ortsausgang Richtung Sipplingen (P)

Der richtige Lösungsbuchstabe gehört in Feld 6a.

Die Gemeinden im Raum Stockach haben sich für eine neue Kooperation mit einem Tierheim und Tierschutzverein entschlossen. Welches?

Tierheim Singen (G)

Tierheim Überlingen (T)

Tierheim Radolfzell (K)

Der richtige Lösungsbuchstabe gehört in Feld 8.

Im vergangenen September hat das Narrengericht eine Veranstaltung mit Live-Musik auf dem Gustav-Hammer-Platz in der Stockacher Oberstadt organisiert. Wie hieß sie?

Music and Wine (B)

Fasnet im Herbst (H)

Kuonys Konzertspaß (K)

Der richtige Lösungsbuchstabe gehört in Feld 5.

Was wurde im vergangenen Jahr am Rathaus in Eigeltingen neu aufgestellt?

Ein Pizza-Automat, an dem es rund um die Uhr frische Pizza gibt (Ö)

Eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge (Ü)

Ein spezieller Post-Automat, an dem man auch Dinge wie Einschreiben aufgeben kann. (Ä)

Der richtige Lösungsbuchstabe gehört in Feld 6b.

Anmerkung der Redaktion: Es gibt jetzt Feld 6a und 6b, da ein kleines Missgeschick in der Grafik geschehen ist, das erst jetzt aufgefallen ist.