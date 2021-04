Narrenrichter Jürgen Koterzyna und der Narrengerichts-Sponsoringbeauftragte Frank Eichwald blicken im Narrenstüble im Bürgerhaus Adler Post gemeinsam in einem letzten Kuony-TV-Video mit dem Titel „Zeit zum Dankschä sage“ 40 Tage nach dem Aschermittwoch auf die diesjährige Fasnacht zurück. Aber in normaler Kleidung. Sie schlüpfen erst wieder im kommenden Jahr zu Fasnachtsbeginn in ihre Häser.

Im Video greift Koterzyna nochmal zur SÜDKURIER-Ausgabe, die am Schmotzigen Dunschtig erschienen ist. Er und Eichwald plaudern unter anderem über die Autos, die im Januar an einem spontanen Cabrio-Korso zum Fasnetsvukünde und Fasnetseröffne teilgenommen haben und schwelgen in verschiedenen Erinnerungen an dieses sowie vergangene Jahre. Sie sagen mit diesem Video gleichzeitig allen Partnern und Sponsoren Danke, zum Beispiel Rainer Vollmer für die Videos und die Kuony-Post oder den Dienststellen der Stadt, die die Narren immer unterstützen.

Unter www.narrengericht.de sind alle Videos zu sehen.