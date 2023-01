Jetzt steht es fest und ist offiziell: Der neue Leiter des Stadtmuseum Stockach heißt Julian Windmöller. Dies gab Bürgermeister Rainer Stolz am Rande der jüngsten Sitzung des Gemeinderates bekannt und die Stadtverwaltung nannte am Montag in einer Pressemitteilung nähere Details zum Bewerbungsverfahren und Windmöllers Werdegang.

Insgesamt 31 Bewerbungen seien auf diese Stelle eingegangen, die auch die konzeptionelle Leitung des Stadtarchivs umfasse. Der 34-Jährige folgt am 1. April dieses Jahres auf Johannes Waldschütz, der als Leiter in den Stabsbereichs Archiv, Kultur und Tourismus im Landkreis Rottweil wechselt.

Waldschütz kam im Jahr 2017 im selben Alter wie sein Nachfolger nach Stockach. Auch er war damals 34 Jahre alt und folgte auf Yvonne Istas. Johannes Waldschütz leitete nun fast sechs Jahre lang das Stockacher Stadtarchiv und -museum. Er trat die Stelle am 1. Mai 2017 an und arbeitete zu Beginn noch mit Yvonne Istas zusammen.

Der Werdegang des neuen Leiters

Der neue Museumsleiter Julian Windmöller ist laut Angaben der Stadtverwaltung in Bottrop aufgewachsen und lebte zeitweise in Chicago, London und Moskau. Im Jahr 2015 habe er sein Studium der Geschichtswissenschaft, Philosophie/Ethik und Englisch an der Eberhard Karls Universität Tübingen mit Auszeichnung abgeschlossen, so die Mitteilung weiter. Er sei bereits studienbegleitend im Museumswesen tätig gewesen.

Seit zwei Jahren sei Windmöller wissenschaftlich-kuratorischer Mitarbeiter bei der Stiftung Deutsches Optisches Museum in Jena. Er verantworte dort die Konzeption von zwei Etagen der neu entstehenden Dauerausstellung und sei darüber hinaus stellvertretender Sammlungsleiter sowie Leihverkehr- und Datenbankbeauftragter.

Neuer Leiter ist sehr motiviert

„Ich möchte die Menschen für Stockach begeistern“, wird Windmöller zitiert, der sich auf die neue Aufgabe in Stockach freut und motiviert ist. „Diese Stadt ist reich an Geschichte und das Zuhause hochkarätiger Kunst. Ich freue mich schon sehr darauf, dieses einmalige Potenzial mit Elan weiter entfalten zu können.“ Bürgermeister Rainer Stolz sagt: „Ich freue mich sehr, dass wir mit ihm einen sehr engagierten und hoch motivierten Fachmann für unser Museum gefunden haben. Wir blicken daher mit großer Zuversicht auf die weitere Entwicklung unseres Hauses.“

Dass Johannes Waldschütz Stockach verlässt, wurde in der ersten Oktoberhälfte des vergangenen Jahres bekannt. Die Entscheidung für Waldschütz war damals nichtöffentlich im Rottweiler Kreistag gefallen. Ende Oktober war dann auch klar, wann Waldschütz Stockach verlassen wird: Ende März 2023. Anders als bei ihm und seiner Vorgängerin gibt es bei Waldschütz und seinem Nachfolger somit keine überschneidende Zeit.