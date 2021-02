Das Jahr 2021 hat für die Goldäckerschule eine Veränderung gebracht, die sich zwar auf den ersten Blick nicht bemerkbar macht, insbesondere für Alexandra Hermle-Frassmann aber einen Unterschied macht. Seit sie vor fünf Jahren von der Schule am Buchenberg in Konstanz nach Stockach kam, übernimmt die 50-jährige Sonderpädagogin die Aufgaben einer stellvertretenden Schulleiterin. Aber erst seit Januar diesen Jahres hat sie auch offiziell dieses Amt inne.

Grund dafür ist die Schaffung neuer Konrektorstellen an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren – bisher war dafür in Baden-Württemberg eine Mindestschülerzahl nötig, mittlerweile kann es diese Stellen auch an kleineren Schulen wie der Goldäckerschule geben.

Stockach Schulleiterinnen aus dem Raum Stockach hoffen auf eine baldige Öffnung der Grundschulen Das könnte Sie auch interessieren

Feierlichkeiten mussten verschoben werden

„Ich freue mich“, sagt Alexandra Hermle-Frassmann über die Ernennung zur stellvertretenden Schulleiterin – aber auch darüber, dass die Stellen überhaupt ausgeschrieben werden konnten. Es sei schön, „dass das jetzt eine offizielle Stelle ist und nicht mehr etwas, das man einfach so macht“, dass die Arbeitskräfte die Anerkennung bekommen.

Hohenfels Kinder weiter in Reha-Klinik, der Tatverdächtige schweigt: Neue Details im Tötungsdelikt von Liggersdorf bekannt Das könnte Sie auch interessieren

Im Kollegium habe sie das zwar bisher noch nicht feiern können, normalerweise hätte die Schulleiterin Daniela Hauhut ihr feierlich eine Urkunde überreicht. Allerdings habe sie schon einmal Blumen bekommen und später wolle man die Feierlichkeiten „auf jeden Fall“ nachholen, so Alexandra Hermle-Frassmann.

Auch an ihrer alten Schule übernahm sie schon die Konrektor-Aufgaben

Trotz ihres offiziellen Titels ändert sich an ihrem Alltag aber nur wenig. Sie sei nach wie vor als Klassenlehrerin tätig, „sonst hätte ich das auch nicht gemacht“, betont sie. „Das Unterrichten macht mir besonders viel Freude.“ Dabei habe sie früher gar nicht als Lehrerin, sondern als Zahntechnikerin gearbeitet. Erst mit etwa 30 Jahren sei sie Sonderpädagogin geworden. Viel zu verdanken habe sie auf ihrem beruflichen Werdegang dem ehemaligen Schulleiter der Schule am Buchenberg in Konstanz, Hans-Günter Garz, unter dem sie bereits stellvertretende Schulleiteraufgaben übernommen habe.