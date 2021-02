Hohenfels Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Kinder weiter in Reha-Klinik, der Tatverdächtige schweigt: Neue Details im Tötungsdelikt von Liggersdorf bekannt

Das brutale Tötungsdelikt in Liggersdorf beschäftigt die Kriminalpolizei nach wie vor. Die Ermittler tun alles, um herauszufinden, was sich am 16. Januar abgespielt hat. Doch die Ermittlungen gehen nur langsam voran. Denn der mutmaßliche Täter schweigt.