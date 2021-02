„In den Narrengerichts Ordnungen und Satzungen ist geregelt, dass das Narrengericht alljährlich eine Messe stiften soll, um den verstorbenen Bürgern Stockach zu gedenken. Es ist keine Narrenmesse“, so Narrenrichter Jürgen Koterzyna. Normalerweise finde der Gottesdienst morgens vor dem Uffwirmkaffee statt. In diesem Jahr sei es aber abends um 18 Uhr. „Dieser Gottesdienst ist in diesem Jahr wohl die einzige Veranstaltung an Fasnacht, die wir mit Publikum abhalten können“, teilt er mit. In der Kirche St. Oswald könnten 40 Sitzinseln belegt werden, die bereits vorher reserviert werden mussten.

Die Messe wird im Livestream ab 18 Uhr live übertragen: www.youtube.com/watch?v=4mHL-8Xs3fU. Da Pfarrer Michael Lienhard nicht anwesend sein könne, werde Pfarrer und aktiven Fastnachter sowie Narrenfreund Werner Mühlherr die Messe leiten.