Gleich zweimal musste die Abteilung Wahlwies der Feuerwehr Stockach am Wochenende ausrücken. Am Freitag wurde sie gegen 22.15 Uhr wegen auslaufender Betriebsstoffe zu einem Verkehrsunfall in der Ortsmitte von Wahlwies alarmiert. An der Ecke Leonhardstraße/Friedhofstraße waren zwei Autos zusammengestoßen, die Insassen blieben unverletzt. Aus einem der Fahrzeuge trat Kühlflüssigkeit aus, die von der Feuerwehr abgebunden und aufgenommen wurde. Dafür wurde die Einsatzstelle hell ausgeleuchtet und die Unfallstelle abgesichert. 16 Feuerwehrleute waren im Einsatz, fünf weitere hielten sich in Bereitschaft. Auch die Polizei war vor Ort.

Einen Tag später, am Samstag gegen 17 Uhr, ging die nächste Alarmierung ein. Beim Befüllen eines Öltanks im Keller eines Hauses waren rund 25 Liter Heizöl in einen Kellerraum gelaufen. Das Öl wurde mit Ölbindemittel und Tüchern abgebunden und aufgenommen. 16 Feuerwehrleute aus Wahlwies und vier aus Stockach waren im Einsatz. Fünf Mitglieder der Abteilung Wahlwies waren in Bereitschaft. Der Einsatz dauerte etwa zweieinhalb Stunden.