Stockach vor 2 Stunden

Ein Unternehmen für Medizintechnik will im Gewerbegebiet Himmelreich bauen – wer es ist, ist noch nicht bekannt

Im dritten Abschnitt des Gewerbegebiets Himmelreich in Hindelwangen wird ein großes Unternehmen bauen. Offenbar will die Firma ihren Sitz nach Stockach verlegen. Ihr Name wurde aber noch nicht genannt.