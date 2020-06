Alle Flächen sind vergeben, aber die Nachfrage ist da. Deshalb soll das Gewerbegebiet Himmelreich in Hindelwangen an der B 14 wachsen. Der Gemeinderat hat dazu in seiner jüngsten Sitzung einstimmig den Aufstellungsbeschluss für „Himmelreich IV“ gefasst. Es geht dabei um eine Fläche von fünf Hektar.

Für diese Erweiterung müsse der Flächennutzungsplan (FNP) angepasst werden, sagte Bürgermeister Rainer Stolz. Momentan ist die geplante Fläche noch nicht als Gewerbegebiet ausgewiesen. Mit dem Aufstellungsbeschluss solle das in der nächsten Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses der Verwaltungsgemeinschaft Stockach auf den Weg gebracht werden.

Flächen sollten gespart werden

Wolfgang Reuther (CDU) warf etwas kritisch ein, dass es ein starkes Wachstum gebe. „Wenn wir so weitermachen, wird alles Richtung Ludwigshafen und Stahringen zugebaut“, prognostizierte er im Hinblick auf die Entwicklungen auf allen Stockacher Gewerbeflächen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Er sprach auch an, dass im Himmelreich mehr Kinderlärm zu hören sei, als Lärm von ansässigen Firmen. Es sei fraglich, ob Flächen so großzügig vergeben werden müssten. Diese sollten eher sparsam genutzt werden. „Die nächste Generation wird es uns danken“, so Reuther.

Er stellte auch in den Raum, dass zentrale Parkflächen für Mitarbeiter geschaffen werden könnten. Stolz stimmte zu, dass zentrale Parkflächen „sicher das richtige Thema“ seien. Allgemein wies er darauf hin, dass es bei der Planung und Vergabe von Flächen mit Augenmaß und Kompromissen zugehen solle.

Idee für Wohnraum-Platzierung

Ein Vorschlag von Martin Bosch (CDU) stieß auf positive Resonanz: Wohnraum könnte auf den Firmengebäuden entstehen und nicht in separat gebauten Häusern. Dies würde Fläche sparen, so Bosch.

Stolz lenkte den Fokus allerdings erst mal zurück auf den Aufstellungsbeschluss und die Änderung des Flächennutzungsplans als erste Schritte: „Dann können wir Weiteres diskutieren.“