Die Beteiligten am Bau und die künftigen Café-Betreiber feierten im kleinen Rahmen unter Einhaltung aller Abstände ein ganz kurzes Richtfest auf der Baustelle des Ärztehauses neben dem Krankenhaus.

Thomas Halder von der Firma Züblin hielt dabei in traditioneller Zimmerer-Kleidung einen ebenso traditionellen Richtspruch hoch oben auf dem Baugerüst. Darin dichtete er unter anderem: „Jahrzehntelang stand das Krankenhaus hier allein bis Frau Reinhard sagte: So kann das nicht sein. Stockach braucht hier wirklich mehr. Ein Ärztehaus muss dringend her.“ Über sich und seine Kollegen reimte er: „Und so ist stolz und froh ein jeder heute, der tüchtig mit am Werk gebaut. Es waren wack‘re Handwerksleute, die fest auf ihre Kunst vertraut.“

Thomas Halder (links) von der Firma Züblin halt den Richtspruch. | Bild: Löffler, Ramona

Im Spätherbst soll alles fertig sein

Investorin Petra Reinhard dankte allen und ließ es sich nicht nehmen, dies in Richtung der Bauarbeiter sogar auf Portugiesisch zu tun. „Jetzt geht es in die zweite Phase – den Innenausbau“, kündigte sie an. Die Fertigstellung des Gebäudes sei auf den Spätherbst anvisiert.

Investorin Petra Reinhard beim Richtfest des Ärztehauses | Bild: Löffler, Ramona

Jochen Keller, Bereichsleiter Bodensee bei der Firma Züblin, betonte in seiner Rede die Bedeutung des Handwerks. Er freute sich über die Wertschätzung durch das traditionelle Richtfest. Heutzutage sei bei einem Richtfest nicht mehr so viel fertiggestellt wie es in früheren Zeiten gewesen sei. Es stehe daher in den kommenden Monaten noch vieles an.

Er hoffe, dass der Zeitrahmen eingehalten werde, alles unfallfrei ablaufe und das Ärztehaus später viel Erfolg habe. „Glück auf uns allen“, wünschte er. Im Gespräch sagte er noch, dass im Ärztehaus 1800 Kubikmeter Beton und 200 Tonnen Stahl verbaut worden seien.

Beim Ärztehaus wurde Richtfest gefeiert. Dazu steht die traditionelle Tanne auf dem Dach. | Bild: Löffler, Ramona

Café im Gebäude soll Treffpunkt für die Stadt werden

Roxana Matic und Frank Winterhalter erzählten bereits von einer Besonderheit im Erdgeschoss: Dort entsteht das Café Roxana. Es solle ein neuer Treffpunkt in der Stadt werden. Im Gebäude werden unter anderem ein Fußchirurg, eine Tagesklinik des Zentrums für Psychiatrie Reichenau, eine Praxis des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) und eine Physiotherapie-Praxis einziehen.

