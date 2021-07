Wann ist die L194 wieder offen? Diese Frage beschäftigt Anwohner der betroffenen Orte und Pendler, die Umleitungen fahren müssen. Die Reparatur der Schäden, die Starkregen und Überschwemmung Ende der vergangenen Woche an der Brücken-Baustelle beim Freibad hinterlassen haben, laufen bereits seit Montagmorgen.

Das Wasser ist über das Wochenende langsam zurückgegangen. Straße und Baustellen-Bereich sind wieder trocken. Das zeigte das Ausmaß der Schäden: Die Ersatzfahrbahn ist auf der Spur ortsauswärts 1,5 Meter tief unterspült und zum Teil sogar abgebrochen.

Die Vollsperrung gilt weiter, doch immer wieder versuchen Motorrad- und Autofahrer, ob sie nicht doch irgendwie durchkommen können. Dies war am Montagmorgen zu beobachten – trotz Absperrungen und aktiven Baufahrzeugen.

Bild: Löffler, Ramona

Außerdem erzählte Herbert Lohr von der Stadtverwaltung im Gespräch mit dem SÜDKURIER auf der Baustelle, er habe am Samstag nach dem Wasserstand schauen wollen und dabei festgestellt, dass Unbekannte die Absperrungen weggerückt hatten. Er habe sogar einer Autofahrerin sagen müssen, dass sie umdrehen müssen und wie gefährlich es sei, auf der unterspülten Straße zu fahren.

Und wie funktioniert die Straßenreparatur?

Die Firma Schleith fräst auf rund 60 Metern Länge etwa drei Meter breit die Fahrbahn weg, um dann den weggespülten Untergrund neu aufzubauen und den Asphalt zu ersetzen. Außerdem solle dann die Fahrbahn seitlich mit riesigen Sandsäcken gesichert werden, erklärte Harald King von der Neubauleitung Singen des Regierungspräsidiums Freiburg vor Ort.

Der Plan für die kommenden Tage sieht laut Alexander Stoppel von der Neubauleitung so aus, dass am Dienstag der Asphalt komme und am Mittwoch der Fahrbahnrand gesichert werden solle. In der zweiten Wochenhälfte könnte voraussichtlich die Vollsperrung in diesem Bereich der L194 aufgehoben werden. Letztendlich hänge jedoch alles vom Wetter ab: Es sei wieder Regen angekündigt, sagte King.

Hier stand am Freitag alles unter Wasser. Die Straße ebenfalls.

Stoppel erläuterte, dass es bei Nässe zwar möglich sei, die 14 Zentimeter hohe Tragschicht zu asphaltieren, doch für die vier Zentimeter dicke Deckschicht darüber brauche eine trockene Lücke im Wetter. Der gesamte Bauzeitplan verzögere sich durch all dies aber vermutlich nicht, so King auf SÜDKURIER-Nachfrage.

Die Lage beim Hangrutsch

Beim rutschenden Hang an der L194 zwischen Mahlspüren im Tal und Kalkofen gab es am Montagmorgen einen Termin mit Gemeinde, Straßenmeisterei, Ingenieurbüro und Regierungspräsidium. Valentin Wind von der Neubauleitung Singen des Regierungspräsidiums Freiburg sagte auf SÜDKURIER-Nachfrage, dass dabei die weitere Vorgehensweise besprochen werde. Wie lange die Sperrung des Straßenabschnitts dauere, hänge von der Lage und dem Verlauf des Termins ab.

Weitere Informationen folgen im Lauf des Tages.