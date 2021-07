von Ramona Löffler und Doris Eichkorn

Während die Vollsperrung der L194 beim Stockacher Freibad nach den Hochwasserschäden überschaubar bleibt, dauert es bei Kalkofen offenbar länger. Am Montagmorgen gab es einen Termin mit Gemeinde, Straßenmeisterei, Ingenieurbüro und Regierungspräsidium Freiburg (RP). Einige Untersuchungen kommen erst noch und das RP will im Lauf der Woche eine Pressemitteilung veröffentlichen, doch auf SÜDKURIER-Nachfrage konnte Bauhofleiter Günter Schober bereits sagen: „Die Straßensperrung dauert sicher länger.“ Er geht von mindestens zwei Monaten aus.

Der Hang sei über das Wochenende nochmal 30 Zentimeter gerutscht und das Wetter sei ein Unsicherheitsfaktor. Es müsse auch erst noch eine Firma für die Hangsicherung gefunden werden. Daher sei der zeitliche Rahmen unklar.

Trotz Gefahr für die L 194 durch den Hang sieht es bei einem Strommast, der Schloss Hohenfels versorgt, momentan gut aus. Der Mast sei nicht gefährdet, so Schober. Es sei eine Markierung angebracht worden, die bei regelmäßigen Kontrollen Aufschluss darüber gebe, ob sich der Mast am Hang bewege.

