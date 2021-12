Glück im Unglück hatte ein Autofahrer bei einem Unfall am frühen Freitagabend in Hindelwangen und blieb offenbar unverletzt. Auf SÜDKURIER-Nachfrage teilte die Polizei mit, der Fahrer sei mit seinem Auto aus medizinischen Gründen im Adler-Kreisverkehr von der Straße abgekommen. Dabei sei das Auto in die Aach gerutscht.

Hier kommt ein Seil des Abschleppers. | Bild: Firma Moll

Der Mann sei anschließend ansprechbar gewesen und habe sich nicht ärztlich behandeln lassen wollen, so die Polizei.

Die Feuerwehr war im Einsatz | Bild: Firma Moll

Feuerwehr und Abschleppdienst waren anschließend im Einsatz, um das Fahrzeug aus der Aach zu bergen.