Heinrich Wagner, Ehrenbürger der Stadt Stockach, ist tot. Er starb am Abend des Dreikönigstages, 6. Januar, im Krankenhaus. Entsprechende Informationen hat sein Sohn Clemens Wagner bestätigt. Heinrich Wagner wurde 87 Jahre alt.

Heinrich Wagner war im öffentlichen Leben in Stockach vielseitig engagiert, bis zuletzt war er auch immer wieder im öffentlichen Leben präsent. Kaum jemand hat wie er die Entwicklung der Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg mitgeprägt. Seine Verdienste sind Legion, eine vollständige Aufzählung kaum möglich. Er übernahm im Jahr 1956 das bekannte Bauunternehmen Mühlherr-Wagner von seinem Vater, das er bis zum Jahr 2007 leitete. In den 1980er-Jahren setzte sich Wagner in seiner Funktion als Bauunternehmer für die Erhaltung der Ruine Nellenburg ein.

1962 wurde er ins Stockacher Narrengericht berufen, nachdem er bereits neun Jahre Mitglied in der Althistorischen Zimmerergilde zu Stocken gewesen war. Wagner war in den 1960er-Jahren maßgeblich daran beteiligt, die Verhandlungen des Narrengerichts, wie sie heute bekannt sind, einzuführen. Viele Jahre hat er sogar beide Texte, die von Fürsprech und Kläger, geschrieben, wobei er die Rolle des Fürsprechs von 1964 bis 1999 selbst übernahm. Wagner blieb dem Kollegium als Ehrengerichtsnarr verbunden.

Auch die Einführung des Stadtfestes Schweizer Feiertag ging auf seine Initiative im Gemeinderat zurück. Im September 1970 fand das Fest zum ersten Mal statt, schon Ende der 1960er-Jahre machte Wagner den Vorschlag, anstelle eines Neujahrsempfangs den sommerlichen Anlass zu etablieren – in Anknüpfung an eine Tradition aus früheren Jahrhunderten.

Mehr als 60 Jahre war Wagner Mitglied in der CDU und saß 24 Jahre lang im Stockacher Gemeinderat, davon 17 Jahre als Bürgermeisterstellvertreter. Seit 2011 war Heinrich Wagner Ehrenvorsitzender des Stadtverbandes der Partei.

Über mehrere Jahrzehnte hinweg hat der vielseitig interessierte Wagner zudem eine Kunstsammlung aufgebaut, die er im Jahr 2016 für 30 Jahre der Stadt zur Verfügung stellte. Bereits als Student in Stuttgart hat diese Leidenschaft begonnen, wie Wagner einmal im Zusammenhang mit dieser Leihgabe erzählte. Eine erste Ausstellung mit einem Querschnitt durch Wagners Sammlung lockte im Jahr 2017 mehr als 4000 Besucher ins Stockacher Stadtmuseum. Bei der Stockacher Bürgerstiftung gehörten Wagner wie auch das Unternehmen Mühlherr-Wagner im Juni 2008 zu den Gründungsstiftern. Wagner war gleichzeitig der erste Vorsitzende der Stiftung und blieb auch nach seinem Ausscheiden aus dem Vorstand Ehrenvorsitzender des Stiftungsrats. Auch im Sport war Wagner aktiv. Im Jahr 2016 ehrte ihn der VfR Stockach, bei dem er als Vorsitzender tätig war, für 70 Jahre Mitgliedschaft, dort war er Ehrenmitglied. Auch beim Tennisclub war Wagner mehr als 60 Jahre lang Mitglied.

Im September 2015 wurde Wagner zum Ehrenbürger der Stadt Stockach ernannt. Damals war er bereits Stockacher Ehrenringträger. 2003 erhielt Wagner zudem die Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg. Wagner hinterlässt seine Ehefrau Margit und vier erwachsene Kinder samt deren Familien, zu denen inzwischen sechs Enkelkinder gehören.