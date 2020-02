Über den Unfallhergang ist derzeit noch nicht viel bekannt. Laut derzeitiger Informationen der Pressestelle des Polizeipräsidiums Konstanz ist ein Autofahrer mit sehr hohem Tempo auf dem linken Fahrstreifen der A 98 unterwegs gewesen. Offenbar ist er dann von hinten auf ein weiteres Auto geprallt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde eine Frau aus diesem Fahrzeug geschleudert und erlitt tödliche Verletzungen. Die beiden anderen Personen, die mit ihr im Auto saßen, wurden nach derzeitigem Stand bei dem Unfall verletzt. Die Wucht des Zusammenstoßes lässt sich auch an den verstreuten Trümmerteilen ablesen: Sie liegen auf einer langen Strecke entlang der Fahrbahn.

Einsatzkräfte der Polizei sind derzeit an der Unfallstelle vor Ort. Im Einsatz waren ebenfalls Notarzt, Rettungsdienste sowie die Feuerwehr. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort. Um den Unfallhergang zu klären, wird ein Gutachter an die Unfallstelle kommen. Die Autobahn ist derzeit in Fahrtrichtung Singen gesperrt. Die Sperrung dürfte noch einige Zeit dauern, es hat sich ein Rückstau an der Anschlussstelle Stockach-West gebildet. Auch innerstädtische Routen sind vom Umleitungsverkehr betroffen.