Der Lastwagen und das Traktorgespann dürften gegen 8.15 Uhr zusammengestoßen sein, so erste Informationen der Polizei am Einsatzort. Der Unfall ereignete sich knapp südlich des Rißtorf-Kreisels an der Bundesstraße 313 in Richtung der Autobahn-Anschlussstelle Stockach-West. Verletzte gab es nicht. Der Lastwagen, ein beladener Nahrungsmitteltransporter, wurde aber beschädigt und musste von der Straße abgeschleppt werden.

Der beschädigte Laster musste abgeschleppt werden. | Bild: Freißmann, Stephan