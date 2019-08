Der Bahnübergang in Espasingen an der Riedstraße wird binnen weniger Wochen zum zweiten Mal gesperrt. Nachdem dort bereits im Juli diesen Jahres saniert und umgebaut wurde, müssen sich Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße 34 von Montag, 2. September, ab 7 Uhr, bis Dienstag, 3. September, erneut auf eine Sperrung einstellen. Diese sei nach Aussage von Bauleiter Jama Nurzai von der ausführenden Firma Martin Rose allerdings dringend notwendig gewesen und unausweichlich: „Das sind nötige Anschlussarbeiten an den Gleisen“, sagt er auf Nachfrage.

Und das wird im Laufe der mindestens 24 Stunden andauernden Sperrung des Bahnübergangs gemacht: Laut Jama Nurzai werden die bereits eingebauten Bodan-Platten noch einmal rausgenommen, um das Gleis erneut stopfen zu können. Bei den verwendeten Bodan-Platten handelt es sich um ein Gleisabdecksystem aus Polymerbeton. „Der Stopfmaschine ist es nicht möglich, so nahe an die Gleise ranzukommen, wenn die Bodan-Platten noch drinnen sind“, betont der Bauleiter. Soll heißen: Die frischverlegten Platten müssen noch einmal weichen, damit die Stopfmaschine den Schotter zwischen den Gleisen erneut verdichten kann. Die Verdichtung der Räume zwischen den Gleisen geschieht durch einen Pickel, der immer wieder in den Schotter eintauchen wird. Nurzai rechne damit, dass die Sperrung im Laufe des Dienstages wieder aufgehoben werden könne.

Die Bodan-Platten müssen noch einmal abgehoben werden. Bilder: Matthias Güntert | Bild: Matthias Günthert

Als unumgänglich beschreibt Jama Nurzai diesen Vorgang. „Wenn eine gewisse Anzahl an Zügen über den Bahnübergang gefahren ist und die Gleise zusätzlich dem Gewicht des täglichen Fahrzeugsverkehrs ausgesetzt waren, muss noch einmal neu verdichtet und gestopft werden. Das Gleis hat sich einfach gesetzt“, sagt er. Dies sei in der Regel nach sechs bis acht Wochen der Fall, nachdem die Bodan-Platten neu verlegt wurden. Eine Alternative zu den Bodan-Platten wäre eine Asphaltierung gewesen. Der Bauleiter für die Arbeiten am Bahnübergang in Espasingen beziffert die Kosten für die Umbaumaßnahmen auf rund 250 000 Euro.

Alte Platten wurden bereits ausgebaut

Bei den Arbeiten in der kommenden Woche handelt es sich nach Aussage von Jama Nurzai um Anschlussmaßnahmen. Denn bisher wurden am Bahnübergang Espasingen die alten Platten ausgebaut, das Gleis wurde im Bereich des Bahnübergangs erneuert und es wurde ein Bodenaustausch ausgeführt. „Anschließend wurde das Gleis verschweißt und die neuen Platten eingebaut“, berichtet Nurzai. Zudem seien die Straßenübergänge neu asphaltiert und neue Straßenmarkierungen angebracht worden.

Am Montag, 2. September, ab 7 Uhr wird der Bahnübergang in Espasingen für einen Tag dicht gemacht. | Bild: Matthias Güntert

Die Verlegung der Bodan-Platten sei deshalb nötig geworden, um den Höhenunterschied zwischen den Gleisen und der Straße auszugleichen, macht der Bauleiter deutlich. Dieser betrage zwischen 15 und 25 Zentimeter. Die Bodan-Platten werden zwischen den Gleisen und davor auf der Straße angebracht, um Fahrbahn und Gleise auf dieselbe Ebene zu bringen.

Mit weiteren Sperrungen des Bahnübergangs sei seiner Aussage nach nicht zu rechnen. „Mit den neuen Bodan-Platten haben wir an diesem Bahnübergang die kommenden Jahre Ruhe“, so Bauleiter Jama Nurzai.

Alle Verkehrsteilnehmer werden von der Sperrung betroffen sein. | Bild: Matthias Günthert

Züge seien indes nicht von der Sperrung des Bahnübergangs betroffen und werden ganz normal verkehren. „Dort gibt es keine Einschränkungen, da die gleisgebundene Arbeiten in der nächtlichen Zugruhepausen stattfinden“, erläutert er.

Beschilderungen stehen schon

Wie Peter Fritschi, Leiter des Ordnungsamtes bei der Stadtverwaltung Stockach, bestätigte, bleibe die Umleitung dieselbe wie bei der vergangenen Sperrung des Bahnübergangs in Espasingen im Juli: Sie erfolge über die Kreisstraßen in Bodman. Die entsprechenden Beschilderungen dazu wurden bereits am Freitag aufgestellt.