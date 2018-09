Stockach/Nenzingen vor 12 Stunden

70 Alt-Fahrzeuge brennen bei Autoverwerter im Industriegebiet Hardt

70 Autos sind am Samstagmorgen auf dem Gelände einer Autoverwertung im Stockacher Industriegebiet Hardt in Brand geraten. Es gab dadurch eine starke Rauchentwicklung in der Umgebung.