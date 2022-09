von Sk

Eine betrunkene Autofahrerin hat am Sonntagmorgen gegen 3.15 Uhr auf der Bundesstraße 34 einen Unfall verursacht. Laut Polizeiangaben war die 36-jährige Autofahrerin auf der B 34 unterwegs und fuhr auf Höhe der Kreuzung zur Bundesstraße 33 gegen ein Verkehrsschild, welches auf der dortigen Verkehrsinsel stand. Anschließend fuhr die Frau weiter in Richtung Konstanz, wo sie beinahe drei Kilometer weiter mit dem beschädigten Auto auf dem Standstreifen stehenblieb. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Frau augenscheinlich betrunken war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Sie musste eine Blutprobe abgeben, ihren Führerschein behielt die Polizei auch ein. Ein Abschlepper kümmerte sich um ihren Wagen. An diesem entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 3.000 Euro und an den Verkehrseinrichtungen ein Schaden von ungefähr 8.000 Euro. Gegen die Frau wird jetzt wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.