Fußball-Bezirksliga: TSV Aach-Linz – FC Steißlingen 1:0. – Der TSV Aach-Linz kam nach der 0:3-Niederlage in der vergangenen Woche gegen die SG Reichenau diesmal eigentlich gut in die Partie und erzielte nach einer Viertelstunde den Führungstreffer: Simon Nesensohn flankte in die Mitte, wo Erik Dukart per Kopf zum 1:0 traf.

„Danach haben wir ganz schwach gespielt und waren überhaupt nicht mehr präsent“, sagt Patrick Hagg, Trainer der Aach-Linzer. Die Hausherren hätten die restlichen 75 Minuten regelrecht um den Ausgleichstreffer gebettelt. Die Gäste aus Steißlingen seien zwar nicht allzu oft gefährlich vor dem TSV-Tor aufgetaucht, hatten aber laut Hagg mehr Ballbesitz und die bessere Spielanlage.

„Wir hatten noch zwei Konterchancen, die wir sehr schlampig ausgespielt haben. Steißlingen dagegen hat dauerhaft Druck ausgeübt und auf das 1:1 gedrängt“, sagt Hagg. Der FCS habe im letzten Drittel die Kaltschnäuzigkeit vermissen lassen. So blieb es beim schmeichelhaften TSV-Erfolg.

Tor: 1:0 (15.) Dukart. – SR: Burmann (Allensbach). – Z: 80.

