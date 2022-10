Es hatte ein bisschen was davon, als sei er nie weggewesen. Von Oberbürgermeister Bernd Häusler gab es einen kräftigen Händedruck und ein freundliches „Willkommen zurück“. Johannes Danassis (FDP) ist wieder Mitglied im Singener Gemeinderat. In der jüngsten Sitzung des Gremiums wurde er offiziell vereidigt. Der Apotheker rückt für Stadtrat Peter Hänssler (FDP) nach.

Peter Hänssler gibt Ehrenamt auf eigenen Wunsch ab

Für Hänssler war die jüngste Ratssitzung die letzte als Gemeinderat. Laut OB Häusler sei der dienstälteste Stadtrat auf eigenen Wunsch aus dem Gremium ausgeschieden. Peter Hänssler wurde 1980 in den Gemeinderat gewählt. Als Grund für seien Abschied wird in den Sitzungsunterlagen genannt, dass gesundheitliche Gründe der Ausübung des Ehrenamtes entgegenstehen.

Singen Die schiefe Schule von Singen? Schlechter Baugrund droht die Hardtschule absinken zu lassen Das könnte Sie auch interessieren

OB Bernd Häusler war es allerdings wichtig zu betonen, dass das Ausscheiden von Hänssler, der bei der Sitzung persönlich nicht anwesend war, noch keine offizielle Verabschiedung gewesen sei. Diese soll nach SÜDKURIER-Informationen am 18. November stattfinden.

Eine Rückkehr ins Gremium

Für Johannes Danassis ist sein Nachrücken in den Gemeinderat tatsächlich eine Rückkehr. Der 60-Jährige wurde bereits bei der Gemeinderatswahl 2014 ins Gremium gewählt, legte nach einiger Zeit allerdings auch aus persönlichen Gründen sein Ehrenamt nieder. Nun geht es für ihn zurück, und Danassis freut sich auf die bevorstehenden Aufgaben: „Ich habe schon etwas länger damit gerechnet und als es dann wirklich so weit war, habe ich natürlich sofort Ja gesagt.“

Er wisse, dass er in große Fußstapfen trete, denn immerhin sei Peter Hänssler seit 1980 für die FDP im Gremium gesessen. „Ich hoffe aber trotzdem, dass ich ein würdiger Nachfolger sein werde“, sagt Danassis.

Eine neue OB-Vertreterin Das Ausscheiden von Peter Hänssler aus dem Singener Gemeinderat hat auch für die Vertretung des Oberbürgermeisters Folgen. Denn Hänssler war viele Jahre Stellvertreter von OB Bernd Häusler. Zuletzt hatte Hänssler als dienstältester Gemeinderat und OB-Vertreter im Juli 2021 OB Bernd Häusler nach dessen Wiederwahl verpflichtet. Die vakante Stelle wurde allerdings in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates neu vergeben: Neue OB-Stellvertreterin ist Kirsten Brößke (FDP). Das Gremium hat dem Vorschlag der Zählergemeinschaft Neue Linie/FDP einstimmig zugestimmt.

Bürgermeisterin Ute Seifried, Oberbürgermeister Bernd Häusler und seine Frau Claudia sowie Stadtrat Peter Hänssler (von links) stellen sich nach der Verpflichtung im Sommer 2021 zum Foto vor die Gäste. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Dafür setze er vor allem auf den Austausch mit den Bürgern. „Wer weiß denn besser, was Singen alles braucht, als die Singener Bürger selbst“, fragt er. Dafür wolle der Inhaber einer Singener Apotheke viel mit den Menschen in der Hohentwiel-Stadt sprechen. „Das mache ich von Berufswegen ohnehin“, sagt er. Das sei schon immer so gewesen und werde es wohl auch noch bleiben. „Jetzt bin ich erst einmal die kommenden 1,5 Jahre Stadtrat, danach steht 2024 die nächste Kommunalwahl an. Mal schauen, wenn es mir gefällt, stelle ich mich vielleicht noch einmal zur Wahl auf“, so Danassis weiter.

Singen In 40 Jahren gab es viele hitzige Diskussionen: Walafried Schrott wird für Engagement ausgezeichnet Das könnte Sie auch interessieren

Ein Ehepaar, zwei Fraktionen

Das Nachrücken von Johannes Danassis ist auch für seine Ehe eine kleine Herausforderung, wie er gegenüber dem SÜDKURIER zugibt. Denn nun sind zwei Danassis im Singener Gemeinderat vertreten – und zwar in unterschiedlichen Fraktionen. Während Johannes Danassis einen FDP-Platz innehat, sitzt seine Ehefrau Sabine für die Grünen im Gremium. „Ich glaube, dass es so eine Konstellation nicht so oft in Baden-Württemberg gibt“, scherzt Danassis. Wie kann das funktionieren? „Wir versuchen, die Politik nicht mit nach Hause zu bringen“, sagt der Singener Apotheker. Bisher sei das gut gelungen.