In Heidelberg wurde der SPD-Stadtrat Walafried Schrott für 40 Jahre Ehrenamt als Stadtrat bei der Hauptversammlung des Deutschen Städtetags Baden-Württemberg geehrt – Corona-bedingt etwas verspätet. Während der Sommerferien ist diese Ehrung ein wenig untergegangen. Jetzt erzählt Schrott dem SÜDKURIER ein paar Anekdoten, die ihm und anderen politisch Aktiven unvergessen bleiben werden.

Der Städtetag Der Deutsche Städtetag Baden-Württemberg hat 198 Städte und Gemeinden als Mitglieder. Präsident ist Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz. Bei der Hauptversammlung in Heidelberg nahmen neben Walafried Schrott aufgrund seiner Ehrung auch die Stadträte Christa Bartuschek, Eberhard Röhm und Markus Weber teil. Der Besuch von Workshops zum Thema Klimaschutz und Energiewende und Exkursionen sowie ein kulturelles Programm im Hof des Heidelberger Schlosses waren weitere Programmpunkte. (sgr)

„Stadt macht Klima – den Wandel gestalten“ – unter diesem Motto stand der Städtetag. Ein Thema, das auch Walafried Schrott (66) schon länger umtreibt. Schließlich möchte Singen bis 2030 klimaneutral werden.

Er startete 1980 als jüngster Stadtrat

Aber erst mal von vorn: Im Jahr 1980 wurde Walafried Schrott erstmals in den Stadtrat gewählt. „Damals war ich der jüngste Stadtrat und wir waren so zehn bis zwölf SPD-Stadträte in der Fraktion“, erinnert er sich. In seiner ersten Wahlperiode schied er dann für ein Jahr aus, weil er nach dem Studium beruflich im Ausland war. Doch schon 1984 wurde er wieder in das Gremium gewählt.

Federführend in der SPD-Fraktion waren Anfang der 1980er-Jahre die Stadträte Ekkehard Binkert, Dietmar Johann und Heinz Rheinberger, erzählt Schrott.

Die Grünen gab es damals noch nicht

Bereits am 2. Juni 1976 war er als knapp 20-Jähriger in die SPD eingetreten. „Ich war politisch links orientiert und damals gab es ja auch die Grünen noch nicht“, so Schrott. Damals habe es eine sogenannte Juso-Doppelstrategie gegeben: sich vor Ort als Gemeinderat engagieren und insgesamt für Veränderungen in der Gesellschaft kämpfen.

Mitstreiter waren in dieser Zeit Leute wie Manfred Kleemann, Thomas Himmelsbach, Dieter Jetschmanegg, Silke Mäder (geborene Knobloch) oder Andreas Beese.

1984 gingen die Jusos bei den Gemeinderatswahl an den Start: Dieter Jetschmanegg, Andreas Beese, Manfred Kleemann, Silke Mäder, Thomas Himmelsbach, Maria Unger und Walafried Schrott (v.o.). | Bild: Privatarchiv Walafried Schrott

„Wir hatten ja schon 1981 einen Bürgerentscheid wegen einer Stadthalle. Da war ich damals dagegen.“ Auch gegen die Verlängerung der Ekkehardstraße in Richtung Randenbahnstraße habe er gestimmt. „Wir hatten auch heiße Diskussionen wegen des Hohentwielfestes“, erinnert er sich. Mitte der 1980er Jahre wollte Singen auch atomwaffenfreie Stadt werden.

Härtere Fronten, aber übergreifender Austausch

„Die Fronten zwischen den Parteien waren wohl etwas härter damals“, so Schrott. Mit Stadträten wie Peter Hänssler, Uli Oppermann und Dieter Jetschmanegg – die als „Chaotenclub“ galten – habe man sich aber schon fraktions- und parteiübergreifend getroffen und ausgetauscht.

Ab 1984 wurden die ersten drei grünen Gemeinderäte in das Gremium gewählt. Als es in den frühen 1990er Jahren um die Bebauung des Schlachthausareals ging, haben sich Schrott und andere vehement dafür eingesetzt, dass der alte Turm bestehen blieb. Was dem damaligen Bau-Bürgermeister Rüdiger Neef gar nicht passte.

Kommunalpolitik als Streit um den richtigen Weg

Walafried Schrott hat über diese mehr als 40 Jahre insgesamt vier verschiedene Oberbürgermeister erlebt. Besonders geprägt habe ihn der aus Berlin stammende frühere Hauptamtsleiter Hans – genannt Icke – Müller. „Auch wenn wir öfter was gegen die Pläne der Stadt hatten, hatte er immer ein offenes Ohr, denn er konnte zuhören.“ In der aktuellen Wahlperiode ist er seit Anfang 2022 gemeinsam mit Regina Brütsch Fraktionsvorsitzender.