Immer wieder sind Trickdiebe in der Region unterwegs – dies- wie jenseits der Grenze, wie die Kantonspolizei Schaffhausen in einer aktuellen Pressemitteilung berichtet. Statt falscher Polizisten, Handwerker oder Heizungsableser soll es sich beim jüngsten Fall um eine besonders perfide Masche handeln. Am vergangenen Wochenende soll eine laut Polizei unbekannte Frau im schweizerischen Hemishofen am Hochrhein zwischen Gailingen und Stein am Rhein hochnotdringend bei einer Privatperson an der Haustür geklingelt haben und um die Nutzung einer Toilette gebeten haben.

Zu viel Verständnis für Trickbetrügerin

Die ältere Bewohnerin, die ihr die Tür öffnete, hatte Verständnis für das drängende Bedürfnis und habe die Nutzung der Toilette laut Polizei bereitwillig gutgeheißen. Dabei war es wohl weniger der Druck auf der Blase, der die Frau zur Tat gedrängt hat, sondern eher fehlende Substanz im Geldbeutel, wie die Hausbewohnerin am Folgetag feststellen musste. Erst dann wurde laut Polizei bemerkt, dass Bargeld gestohlen worden war.

Jetzt ermittelt die Polizei nach dem Trickdiebstahl an der Randenstraße im schweizerischen Hemishofen. Die ältere Frau habe den Diebstahl kurze Zeit, nachdem sie den Verlust des Bargelds bemerkt hat, bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Aufgrund der Schilderungen geht die Schaffhauser Polizei davon aus, dass die unbekannte Frau den Diebstahl begangen hatte.

Nicht auszuschließen dürfte dabei sein, dass die Frau mit dieser Masche noch mehrfach unterwegs war – womöglich auch auf der deutschen Seite der Grenzregion. Die Schweizer Ermittler bitten deshalb Personen, die zur Tatzeit Verdächtiges beobachtet haben oder gar selbst der diebischen WC-Nutzerin begegnet sind, sich bei der Schaffhauser Polizei zu melden, auch wenn sie die Frau nicht ins Haus gelassen haben.

Kontakt zum Polizeirevier in Schaffhausen, Telefon 004152 6242424.