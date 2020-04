Im Monat Mai öffnen in der Regel die Freibäder, die Temperaturen machen auch in der Corona-Krise Lust auf Wasserfreuden. Die Kontaktbeschränkungen gelten für Bäder bis einschließlich 3. Mai, die Frage ist, wie geht es dann weiter? Wann kann die Badesaison eröffnet werden und wird das wegen der Corona-Verordnung überhaupt möglich sein? Die derzeitige Verordnung schafft Unsicherheit, denn an schönen Tagen können es mehrere Tausend Besucher sein.

„Wir bereiten uns auf die Öffnung vor“

Die Freibäder sind startklar, in Hilzingen legen Schwimmmeisterin Rita Assire und Schwimmmeister Axel Stock letzte Hand an, um die Auswinterung der Anlage abzuschließen. „Wir bereiten uns auf die Öffnung vor, obwohl wir nicht wissen, wann wir in die Saison starten können“, sagt Rita Assire. „Die Hauptarbeit ist getan, die gesamte Anlage mit allen Bereichen wurde gereinigt und auf den Betrieb vorbereitet“, fügt Axel Stock hinzu.

Ein großer Kraftakt wird gerade in Angriff genommen, nach dem Ablassen des Wassers vom vergangenen Sommer werden die Schwimmmeister die Becken rundum mit Wasserstrahl und Bürste Stück für Stück reinigen.

Badbetreiber wollen sich absprechen

Wie Bürgermeister Holger Mayer mitteilt, werde man sich mit den anderen Freibädern in der Umgebung absprechen, um einheitlich in die Saison zu starten. Das Hilzinger Freibad habe als Freizeitbereich einen hohen Stellenwert im Ort: „Alle hoffen, dass wir bald öffnen können“, sagt Holger Mayer. Er weiß von Leuten, die schon vor Ostern Saisonkarten als Ostergeschenk kaufen wollten.

Als gefragtes Familienbad besuchen an Spitzentagen bis zu 2000 Personen das Hilzinger Bad. „Das hat dann Volksfestcharakter“, meint Axel Stock. Er fragt sich, wie man es überhaupt regeln kann, dass die Besucher den nötigen Abstand einhalten.

Abwarten in Engen

Im Erlebnisbad Engen ist Schwimmmeister Thomas Abendroth mit den letzten Vorbereitungen beschäftigt. Die Wartungs- und Reparaturarbeiten der kompletten Wasseraufbereitungsanlage und das Reinigen der Becken sind erledigt, die großen Grünflächen von Laub befreit, der Rasen ist gemäht und die Pflanzkübel sind aus dem Winterquartier wieder an ihren Platz gestellt.

Mit Wasserstrahl und Bürste macht Schwimmmeister Thomas Abendroth die Rutsche im Erlebnisbad Engen startklar für die Badesaison. | Bild: Christel Rossner

„Von mir aus könnte es bald losgehen, aber wir können nur abwarten und schauen, dass alles gerichtet ist“, bereitet er auch in dieser ungewissen Zeit alles für die Öffnung vor.

Der größte Treffpunkt der Stadt

Thomas Abendroth freut er sich auf den Startschuss. Seit vielen Jahren Schwimmmeister im Engener Erlebnisbad, bietet diese Einrichtung für ihn auch mehr als nur Badespaß: „Das Freibad ist Anziehungspunkt und der größte Treffpunkt in der Stadt. Unsere Gäste kommen aus allen sozialen Schichten, und das klappt prima.“

Er würde es sehr bedauern, wenn nicht geöffnet werden könnte. Aber mit Blick auf den großen Liegewiesenbereich fragt auch er, wie man das Abstandhalten der Besucher regeln kann.

Hoffen auf die Landesverordnung

Auch die Mitarbeiter der Singener Bäder stehen im Wartemodus. Das Aachbad ist vorbereitet, Öffnung wäre regulär am 9. beziehungsweise 16. Mai. „Wir hoffen auf die neue Landesverordnung, die auch für Bäder ab dem 4. Mai gilt“, sagt Leiter Fabian Wilhelmsen.