Wenn es bei der Handyverbindung klemmt, kann das ganz schön nerven. In den letzten Tagen haben sich mehrere Menschen in der Redaktion gemeldet, bei denen genau das passiert ist. Ihre Gemeinsamkeit: Alle sind Vodafone-Kunden. Was ist der Grund der Störung?

Konzernsprecher Volker Petendorf bestätigt, dass es „Einschränkungen in einem kleinen Teil“ des Vodafone-Mobilfunknetzes in der Singener Innenstadt gibt – und zwar schon seit dem 14. September. Der Hintergrund sei allerdings keine technische Störung. Wie der Sprecher erklärt, hängen die Hakler in der Mobilfunkverbindung damit zusammen, dass eine Richtfunkstation neu ans Festnetz angeschlossen werde – denn die Mobilfunksignale werden ab der Funkstation über ein Kabel übertragen. Durch die Bauarbeiten solle die Übertragungskapazität deutlich erhöht werden, so Petendorf. Und: Im mobilen Datenverkehr verzeichne das Unternehmen jährlich starke Steigerungen von rund 40 Prozent in Singen.

Für die Bauarbeiten müsse diese eine Funkstation zeitweise abgeschaltet werden. Davon sei das Telefonieren allerdings nicht betroffen, sondern nur die Datennutzung. Voraussichtlich schon heute Abend soll der Spuk vorbei und die Festnetzanbindung der Funkstation erneuert sein.