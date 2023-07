Die Schüler der Klasse 8a der Zeppelinrealschule lernten im Rahmen des Medienprojekts Klasse! des SÜDKURIER, wie sie richtige Meldungen von Fake News (Falschmeldungen) unterscheiden können. Ihre Lehrerin Lisa Welte hatte dazu Jacqueline Weiß, Redakteurin der Lokalredaktion Singen, in den Unterricht eingeladen, um über das Thema Fake News und ihren Beruf zu informieren.

Was bezwecken Falschmeldungen, wie kann man sie erkennen und was kann tun, um herauszufinden, ob eine Meldung stimmt?, waren die Fragen, die sie behandelte. In einem kurzen Film der Organisation „Reporter ohne Grenzen“ wurde aufgezeigt, nach welchen Kriterien Informationen im Internet veröffentlicht werden und dass es oft darum geht, etwas zu verkaufen oder aufzuhetzen und nicht, die Nutzer zu informieren.

Das Medienprojekt Klasse! Das Medienprojekt Klasse! des SÜDKURIER gibt es seit 25 Jahren. Im Rahmen des Projekts können Lehrer den gedruckten SÜDKURIER vier Wochen für ihre Klasse bekommen, die Schüler dürfen selbst Artikel schreiben und eine Seite gestalten, die Klasse kann eine Mediatour im Konstanzer Medienhaus mitmachen oder einen Redakteur in den Unterricht einladen, der über seinen Berufsalltag und das Thema Fake News informiert.

In einem Quiz konnten die Schüler dann noch ihr Wissen testen und herausfinden, ob es sich bei einer Veröffentlichung in den Sozialen Medien um eine Fake News, eine Nachricht, Werbung oder Satire handelt. Die Redakteurin berichtete auch darüber, was Journalisten tun, um den Wahrheitsgehalt einer Meldung zu überprüfen. Sie erklärte den Schülern, wie wichtig es ist, kritisch zu bleiben und Meldungen zu hinterfragen, auch, um sich selbst und andere zu schützen.

Medienprojekt Klasse! Gemeinsam gegen Fake News: MrWissen2go und Theresa Schopper begeistern beim Klasse!-Jubiläum Das könnte Sie auch interessieren

Die Schüler der 8a, die im Rahmen des Medienprojekts vier Wochen lang die gedruckte Zeitung in die Schule bekommen haben, hatten als Hausaufgabe auch viele Fragen vorbereitet. Sie wollten zum Beispiel wissen, wie viele Menschen beim SÜDKURIER arbeiten, wie man Redakteurin wird und wie die Redakteure zu ihren Informationen kommen oder wie entschieden wird, welches Thema einen Artikel wert ist. Ein Schüler fragte auch, was das Thema Ethik für eine Rolle spielt und Redakteurin Jacqueline Weiß erklärte, dass Wahrheit, Transparenz, Fairness und Respekt, die Grundlagen der Arbeit von Journalisten sein muss.