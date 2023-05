Wie gelingt es Schülerinnen und Schülern, echte von falschen Informationen zu unterscheiden? Diese Frage stand im Zentrum der Jubiläumsveranstaltung „25 Jahre Medienprojekt Klasse!“ des SÜDKURIER.

In der Singener Stadthalle haben sich mehr als 500 Schüler, Lehrer und Eltern einen Impulsvortrag des Journalisten und Youtubers Mirko Drotschmann, bekannt als MrWissen2go, zu diesem Thema angehört. Er sprach darüber, woher Falschmeldungen stammen können, wieso sie verbreitet werden und auch darüber, wie schnell sie von Nutzern weiterverbreitet werden können.

Medienkompetenz an Schulen – eine rege Diskussion auf dem Podium

Im Anschluss fand eine von SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz moderierte Podiumsdiskussion statt. Dabei diskutierte er mit Drotschmann und der baden-württembergischen Kultusministerin Theresa Schopper über die Vermittlung von Medienkompetenz an Schulen und wie diese verbessert werden kann. So könnte es etwa ein Ansatz sein, die Schulen für externe Medienprofis wie Journalisten zu öffnen. Im Gespräch wird klar: Das Bewusstsein für die Notwendigkeit, dass junge Menschen Falschmeldungen erkennen können, ist auf beiden Seiten vorhanden. Das war nicht zuletzt an den Reaktionen des Publikums in der Stadthalle zu spüren.

Wie war‘s? Stimmen zur Klasse!-Veranstaltung

Bild: Simon Wöhrle

„Es war toll, dass so viele Leute hier gewesen sind. So viel junge Leute, die alle aufmerksam zugehört haben. Vor allem nach einem vollen Schultag, den die meisten sicherlich hatten. [...] Ich habe für mich mitgenommen, dass in den Ministerien schon darüber nachgedacht wird, wie man dieses Thema noch besser behandeln kann. Aber auch, dass da immer noch eine Menge Arbeit zu tun ist.“ Youtuber Mirko Drotschmann

Bild: Simon Wöhrle

„Eine volle Singener Stadthalle mit so vielen Schülerinnen und Schülern – zu einer Zeit, wo die Schule ja schon lange schon zu Ende ist. Die haben sich alle auf den Weg gemacht, um hier mit Mirko Drotschmann, der Kultusministerin Theresa Schopper und mir über das Thema zu sprechen, was mir unter den Nägeln brennt: Wie kann man gegen Fake News angehen? [...] Wir konnten sehen: Es gibt ein Problem, wenn zu viele Menschen nicht mehr in der Lage sind, Desinformation von Information, Unwahres von Wahrem trennen zu können.“ SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz

Bild: Simon Wöhrle

„Ich finde solche Abende einfach wichtig. Dass man darüber redet, dass man darüber stolpert. Und auch, dass in plastischen Beispielen gezeigt wird, wo man aufpassen muss. [...] Die wichtigste Aufgabe, die wir haben, ist es, die Leute in Schulen zu kritischen und selbstdenkenden Menschen zu machen.“ Theresa Schopper, baden-württembergische Kultusministerin

Und was sagen die Schüler und Schülerinnen?

Das hat Sophie Puchert besonders gefallen Video: Karolina Bischoff

Das hat Luis Fischer besonders gefallen Video: Karolina Bischoff

Weitere Eindrücke vom Klasse!-Abend in Singen

Bild: Oliver Hanser

Bild: Oliver Hanser

Bild: Oliver Hanser

Bild: Oliver Hanser

Bild: Oliver Hanser

Bild: Oliver Hanser

Bild: Oliver Hanser

Bild: Oliver Hanser

Bild: Oliver Hanser