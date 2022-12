Das Hegau-Gymnasium ist jetzt offiziell eine fahrradfreundliche Schule. Im Beisein von Fünftkässlern, Vertretern der Arbeitsgemeinschaft Radverkehr und der Stadtverwaltung enthüllte Schulleiterin Kerstin Schuldt das enstprechende Schild.

Am Hegau-Gymnasium steht das Radfahren für die rund 900 Schülerinnen und Schüler hoch im Kurs. Und das seit Jahren. Was lag also näher, als sich beim Land Baden-Württemberg um die Auszeichnung zu bewerben. Mindestens 20 Punkte sollten Schulen wie das Hegau-Gymnasium dafür erreichen. Das hat die Schule locker geschafft.

Dieses Schild hängt nun bald im Eingangsbereich des Hegau-Gymnasiums. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Um sich überhaupt um die Auszeichnung „Fahrradfreundliche Schule“ bewerben sich können, war ein positiver Beschluss der Schulkonferenz für eine Bewerbung Voraussetzung. Diese erfolgte im Jahr 2021.

Verpflichtend für weiterführende und berufliche Schulen war außerdem das Vorhandensein eines Radwegeplans, den es am Hegau-Gymnasium bereits seit Längerem gibt. Punkte gab es unter anderem für viele kleine Dinge wie Reparaturwerkzeug auf dem Schulgelände, Schließfächer, gute Abstellanlagen oder auch besondere Aktionen, wo zum Beispiel Verkehrssicherheitsthemen behandelt werden.

Stadtradeln motiviert die Schule

Besonderen Auftrieb habe die Teilnahme am Stadtradeln gegeben, berichtet Kerstin Schuldt. Die Schule war von Anfang an mit einem großen Team dabei. „Es sind von Jahr zu Jahr mehr Teilnehmer geworden, so dass die Schule immer einen Preis gewonnen hat“, so Schuldt. „Wir haben in der Zeit der Lockdowns, als kein Sportunterricht möglich war, kleine Challenges gemacht, um die Schüler zu animieren, viel Rad zu fahren“, ergänzt Martin Stübig, der die AG Radverkehr leitet.

„Ich freu mich, dass das Hegau-Gymnasium die einzige weiterführende Schule weit und breit ist, die diese Auszeichnung bekommen hat“, sagte die Radverkehrsbeauftragte Petra Jacobi. Im Bereich des Regierungspräsidiums Freiburg haben zwei weiterführende und zwei berufliche Schulen die Auszeichnung bekommen. Das Schild kommt innen im Eingangsbereich an die Wand, da es nicht auf der denkmalgeschützten Fassade befestigt werden kann. Nach fünf Jahren kann sich die Schule erneut zertifizieren lassen.