Singen vor 2 Stunden

32 Verstöße innerhalb weniger Stunden: Nicht alle Radler halten sich an die Regeln

Der eine fährt zu schnell, die andere in die entgegengesetzte Fahrtrichtung: Die Polizei will Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen. Eine Schwerpunktkontrolle in Singen zeigt: Viele machen alles richtig, aber nicht alle.