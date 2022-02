Das portugiesische Konsulat in Stuttgart bietet seit dem 21. Februar wieder vereinzelt Sprechstunden in Singen an. Bereits in der Vergangenheit habe es dieses Angebot für portugiesische Mitbürger gegeben. Doch dies sei 2013 aus finanziellen Gründen eingestellt worden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Singen.

„Wir hatten aber auch einfach zu wenige Mitarbeiter auf dem Konsulat“, erklärt Vasco Portocarrero gegenüber dem SÜDKURIER. Er ist nun für Singen zuständig und wird etwa alle drei Monate für Sprechstunden vor Ort sein, das nächste Mal voraussichtlich in der zweiten oder dritten Aprilwoche.

Wie man sich zu den Sprechstunden anmelden kann

36 Portugiesen waren für den ersten Sprechstunden-Tag am 21. Februar bei Portocarrero angemeldet. Auch wenn jemand spontan gekommen war, hat er diese Personen noch reingeschoben in den Zeitplan.

Normalerweise arbeitet er auf dem Konsulat in Stuttgart und ist nun Ansprechpartner bei Sprechstunden in Singen, München und Nürnberg. Um daran teilzunehmen, müssen sich Interessierte über die E-Mail-Adresse estugarda@mne.pt anmelden. Dann kommt man auf eine Warteliste und wird für einen Termin vom Konsulat kontaktiert. Telefonisch ist das Konsulat in Stuttgart unter (0711) 22 73 96 erreichbar.

Ansprechpartner für 825 Portugiesen

Das Angebot richtet sich an alle portugiesischen Mitbürger, die in Baden-Württemberg wohnen. In Singen leben derzeit rund 825 Portugiesen (Stand Ende 2020). Sie können im Rahmen der Sprechstunde ihren Ausweis oder Reisepass verlängern oder auch Adressänderungen vornehmen lassen oder Vollmachten erteilen.

Die Sprechstunde des portugiesischen Konsulats findet im zweiten Obergeschoss des Interkulturellen Zentrums (Altes Zollhaus) in der Hegaustraße 42 statt.

Herberge auch für andere Organisationen

Das Zentrum beherbergt auch den Integrationsverein InSi, die Timeout School Singen sowie Mitarbeiter der Stadt, vom Caritasverband und der AWO. Weitere Informationen erteilt auch Linda Kelmendi, Stabsstelle Kommunale Integration der Stadt Singen, unter (07731) 926 35 04 und linda.kelmendi@singen.de.