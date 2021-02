von Sandra Bossenmaier

Er sei nach wie vor Fan von Chris Metzger, dem musikalischen Multitalent von der Höri, erklärt Thilo Sehling aus Singen. Er kennt den Stimmungsmacher gut, immerhin war Sehling mal der Vorsitzende des Chris Metzger Official Fanclubs. Doch dieser wurde bereits im Jahr 2019 nach nur einem Jahr seines Bestehens schon wieder aufgelöst. Man habe lediglich versäumt, die vorgeschriebenen Formalitäten zur Löschung eines Vereines korrekt einzuhalten, erläutert Sehling.

Als Auflösungsgrund nennt der ehemalige Vereinsvorsitzende Sehling interne Unstimmigkeiten zwischen einzelnen Mitgliedern. Damit sich diese Unstimmigkeiten nicht weiter aufbauen würden, habe man den Fanclub wieder aufgelöst. Dennoch seien sie alle nach wie vor treue Fans von Chris Metzger und seiner Musik.

Noch immer besuchten seine Anhänger seine Auftritte, nur eben nicht mehr als offizieller Fanclub, erzählt Thilo Sehling. Das sei schade, denn den Verein habe man mit Herzblut und nicht zum Geldverdienen gegründet, blickt er zurück. Noch ein Stück weiter zurück geht sein Blick auf eine private Geburtstagsfeier, zu der Chris Metzger als Unterhalter engagiert gewesen war. Dort habe er für Riesenstimmung gesorgt, so wie seine Fans es lieben. Damals sei die Idee zur Gründung eines eingetragenen Fanclubs entstanden.

Chris Metzger will so bald wie möglich wieder durchstarten

„Es war schon richtig toll, den Fanclub auf meinen Veranstaltungen in roten T-Shirts und mit selbst gebastelter Fahne zu erleben“, erzählt der Musiker Chris Metzger. Auch wenn er in die Vereinsarbeit keinen Einblick gehabt habe, habe er sich mit den Clubmitgliedern gefreut und sie mit seiner Musik glücklich gemacht. Und das wolle er auch weiterhin tun, sobald es Corona wieder zulasse. „Denn mich und meine Musik gibt es immer noch“, erklärt der Vollblutmusiker, der alle seine Fans mit seiner Kunst glücklich machen will.

Thilo Sehling und Torsten Ilchmann wickeln die Geschäfte des Chris Metzger Official Fanclub ab und fordern die Gläubiger des Vereines auf, sich beim Verein unter der Telefonnummer (0160) 98 33 32 20 zu melden.