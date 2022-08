Erneut brauchen Autofahrer etwas Geduld, wenn sie in Singen die Schaffhauser Straße nutzen wollen. Denn am Bahnübergang ist kein Durchkommen. Wie die Deutsche Bahn (DB) auf SÜDKURIER-Nachfrage mitteilt, sind dafür kurzfristige Instandhaltungsarbeiten an den Gleisen verantwortlich. „Voraussichtlich am Sonntag steht der Bahnübergang Anwohnern und Verkehrsteilnehmern wieder zur Verfügung“, teilt die DB mit. Bei Fragen zu Umfang und Art der Sanierungsarbeiten wird die Bahn nicht konkret.

Die Stadtverwaltung Singen wird allerdings beim Zeitraum der Vollsperrung deutlicher: Ab Sonntag, 14. August, um 5 Uhr soll der Bahnübergang wieder freigegeben werden. Die Schaffhauser Straße ist die Einfuhrstraße von Gottmadingen und Hilzingen aus. Sie gilt als eine der meistbefahrenen Straßen in Singen.

Wo die Umleitung entlang führt

Bis dahin heißt es für Autofahrer: Bitte auf die Umleitungsstrecke ausweichen. Diese führt laut städtischer Pressestelle über die Verbindungsstraße Singen/West, Friedrich-Ebert-Platz, Rielasinger Straße und umgekehrt sowie über die Hohenkrähenstraße, Autobahn A 81, Anschlussstelle Hilzingen. Fußgänger können den Bahnübergang weiterhin benutzen, für sie ist ein Behelfsübergang eingerichtet.

Es ist nicht die erste Sperrung des Bahnübergangs. Bereits im Juni musste er wegen Gleisarbeiten gesperrt werden. In den Sozialen Netzwerken ist die Verärgerung über die erneute Vollsperrung groß. Auch an diesem Morgen müssen mehrere Autofahrer vor den Barken wenden. Eine Frau steht am Behelfsübergang und weiß nicht recht, ob sie sich nun über die Gleisen wagen soll oder nicht.

Nächste Sperrung zeichnet sich schon ab

Und schon jetzt steht fest: Der Bahnübergang wird nochmals gesperrt werden müssen. „Im Herbst erneuert die Bahn zwischen Singen und Welschingen die Gleise. In dieser Zeit wird der Bahnübergang erneut gesperrt“, teilt eine Bahnsprecherin mit. Die DB wolle über die Bauarbeiten, die Dauer der Baustelle und über eine erneute Umleitung rechtzeitig informieren, versichert sie.