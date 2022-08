Am Ende ging doch alles schneller als gedacht: Der Bahnübergang an der Schaffhauser Straße, die Haupteinfahrtsstraße nach Singen von Richtung Gottmadingen und Hilzingen aus kommend, ist schon bald wieder offen. Wie die Stadtverwaltung Singen mitteilt, konnten die derzeitigen Gleisbauarbeiten am Bahnübergang früher als geplant abgeschlossen werden.

Schon am Donnerstag, 11. August, soll die Schrankanlage am Bahnübergang ab circa 14 Uhr wieder in Betrieb genommen werden. „Der Abbau der gesamten Beschilderung erfolgt am morgigen Freitag, 12. August, ab 5 Uhr“, heißt es in der Pressemitteilung aus dem Rathaus weiter. Die eigentliche Fertigstellung war für den frühen Sonntagmorgen vorgesehen gewesen.

Es ist nicht die erste Sperrung des Bahnübergangs, der die Nerven der Autofahrer über mehrere Tage hinweg strapaziert hatte. Bereits im Juni musste er wegen Gleisarbeiten gesperrt werden. Sowohl bei der Sperrung im Juni sowie der jetzt aktuellen seien laut Deutscher Bahn dringende Instandhaltungsarbeiten an den Gleisen nötig gewesen.

Nächste Sperrung steht schon an

Schon jetzt kündigte die Deutsche Bahn an, dass der Bahnübergang im Herbst erneut gesperrt werden müsse, das man die Gleise zwischen Singen und Welschingen erneuern müsse. Die Stadtverwaltung Singen nennt nun den Termin für diese Sperrung: „Die nächste Sperrung am Bahnübergang gibt es dann wieder vom 20. Oktober bis 12. November.“