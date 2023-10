Ein junger Mann ist laut Polizei bei einer Auseinandersetzung in der Nacht auf Samstag in einer Diskothek an der Otto-Hahn-Straße verletzt worden. Der 17-Jährige soll gegen 1.30 Uhr zunächst verbal mit einem Unbekannten in Streit geraten sein. In der Folge habe ihm der Unbekannte mit einem Cocktailglas ins Gesicht geschlagen. Dabei erlitt der junge Mann laut Polizei Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Zeugen, die die Auseinandersetzung in der Disco mitbekommen haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des unbekannten Mannes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen zu melden, Telefon 07731 8880.