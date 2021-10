Schon jetzt gibt es Gewinner beim Hegau Bike Marathon – obwohl der erst am kommenden Sonntag, 10. Oktober, stattfindet. Denn das SÜDKURIER Medienhaus schickt wieder fünf Frauen und Männer in einem eigenen Leserteam an den Start des großen Sportereignisses. hat bei einem Leser-Casting wieder Startplätze für den Hegau Bike Marathon verlost. Die glücklichen Gewinner heißen Alice Renaud, Roland Mlezko, Christian Raible, Torsten Trunz und Christian Spreu.

Beim Termin zur Übergabe der Starterpakete durften die Gewinner bei einer persönlichen Spinning-Runde schon einmal kräftig schwitzen. Am Sonntag, 10. Oktober, schwitzen sie dann beim sportlichen Wettbewerb. Das SÜDKURIER-Leser-Team gibt es seit 2013. Beim Hegau Bike Marathon werden die Deutsche Mountainbike-Marathon Meisterschaft und mehrere Breitensport-Wettbewerbe ausgetragen. Beginn der Wettkämpfe ist um 9 Uhr mit der Kinderwertung.